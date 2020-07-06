Рекордная помощь для медицины: Фонд Рината Ахметова закупил 70 аппаратов ИВЛ

Фонд Рината Ахметова первым в Украине приобщился к борьбе с мировой угрозой коронавируса

Рекордная помощь для отечественной медицины. Одновременно 70 аппаратов искусственной вентиляции легких прибыли в Украину. В начале недели их доставят в больницы, где спасают больных с COVID-19. Это крайне важно именно сейчас, когда медицинские учреждения с критической скоростью заполняются пациентами, инфицированными коронавирусом COVID-19.

"Свободных мест нет сейчас в больнице для коронавирусных больных. Больница переполнена", – говорит Елена Хабер, завотделением экстренной помощи.

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В Ивано-Франковске эпидемия коронавируса бушует с новой силой. Резкий рост заболеваемости наблюдается уже несколько недель.

"Если раньше к нам поступало 6,8,3,4 пациента, то сегодня поступает 29, 30,35 пациентов за сутки. Это действительно вторая волна, которая есть на сегодняшний день в связи с коронавирусом", – отмечает Тарас Масляк, директор Ивано-Франковской центральной клинической больницы.

И если в начале эпидемии страдали пожилые люди, то теперь под ударом молодежь.

"Возраст этой болезни помолодел. В основном поступают молодые. Те люди, которым по 19 лет, по 25, по 35", – говорит Масляк.

В Центральной клинической больнице почти двести пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Многим из них не выздороветь без аппаратов искусственной вентиляции легких. Но аппараты, которые должны спасать жизни, простаивают в коридоре.

"Потому что круглосуточно они в работе – не выдерживают. Люди выдерживают, а техника – нет", – говорит Владимир Вовчук, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

В отделении интенсивной терапии четыре аппарата ИВЛ не выдержали чрезвычайных нагрузок. Ремонт может затянуться надолго.

"К сожалению, такого завода, как "Буревестник", нет уже давно, и запчастей для того, чтобы отремонтировать, тоже. Мы пробуем найти, но, видимо, это нереально", – говорит Вовчук.

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С начала эпидемии в Ивано-Франковской области от вируса пострадали более 2,5 тыс. человек.

"Сейчас самые сложные времена, и сложные в том, что это затянулось очень во времени – четвертый месяц. И если честно, я не вижу конца этому", – говорит заведующий.

Новый всплеск заболеваемости произошел из-за халатности, говорят врачи. Люди перестали носить маски, соблюдать дистанцию, следить за чистотой рук.

Уже десять дней Мария Каспрук борется с коронавирусом в областном фтизиопульмонологическом центре. Первые дни были очень тяжелыми.

А ее соседка по палате Анна Гоший здесь уже две недели. Она страдает от пневмонии в тяжелой форме.

Ей, как и многим другим, в решающий момент помог аппарат искусственной вентиляции легких.

"Мы держим больных (на аппарате ИВЛ. – Ред.) не менее часа для того, чтобы оказать им адекватную помощь. Такие сеансы мы проводим 2-3 раза, иногда 4 раза в день", – объясняет Ирина Павлюк, врач-анестезиолог.

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Современный аппарат ИВЛ этой больнице подарил Фонд Рината Ахметова.

"Хороший аппарат, очень помогает нашим пациентам. Простой в использовании, удобный, легкий. Спасибо, спасибо Ринату Ахметову", – говорит врач.

Новое медицинское оборудование получила и Центральная клиническая больница Ивано-Франковска, где вышли из строя старые аппараты.

"Этот аппарат мы получили благодаря Фонду Рината Ахметова. За что мы благодарны. Это очень необходимая вещь для отделения", – говорит заведующий Вовчук.

Один из пациентов уже пять дней не приходит в сознание, но благодаря врачам и аппарату искусственной вентиляции легких у него появился шанс на выздоровление.

"Коронавирусная болезнь. Двусторонняя вирусная пневмония. Вполне адекватные удовлетворительные показатели. Поэтому я надеюсь, что он имеет шансы выйти из этой ситуации", – говорит заведующий.

Украинские больницы получили от Фонда Рината Ахметова 32 высокотехнологичных аппарата ИВЛ. А на этой неделе границу пересекла вторая, рекордная партия медицинского оборудования.

"70 аппаратов ИВЛ – это крупнейшая партия, которая пересекла границу с начала карантина. Потребности медучреждений в этой суперсовременной технике определялись с региональными штабами по борьбе с коронавирусом. Во многие больницы ИВЛ такого класса попадают впервые, и это вклад Фонда в модернизацию украинской системы здравоохранения", – подчеркивает Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова первым в Украине приобщился к борьбе с мировой угрозой коронавируса. С начала пандемии помощь получили медики и лечебные учреждения 17 областей Украины.

"Я хочу поблагодарить меценатов и благотворителей. Таких, как Ринат Ахметов, его команду, которые на сегодняшний день большую помощь оказали нам", – говорит Тарас Масляк, директор Ивано-Франковской центральной клинической больницы.

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Медикам передали 60 тысяч костюмов спецзащиты, 320 тысяч экспресс-тестов. А главное, украинские больницы получат от Фонда Рината Ахметова 200 аппаратов ИВЛ. Это поможет спасти жизни сотен тысяч людей.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее по личному решению Рината Ахметова в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Среди машин – 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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