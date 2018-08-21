"Рейтинг ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины" — интеллектуальная и бизнес-элита страны

"ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины" — так звучит название одной из шести номинаций, объявленных в мае этого года на пресс-конференции, посвященной основанию нового всеукраинского рейтинга. Его инициатором стал известный бизнес-глянец Financoff.

Рейтинг мужчин Украины — объективно о лучших

На просторах нашей страны есть масса различных конкурсов, чартов, рейтингов — на все вкусы и по любому поводу. Есть ли смысл создавать новый рейтинг "ТОП-100. Мужчины"? — спросите вы. Ответ прост — большинство существующих рейтингов являются сугубо коммерческими проектами, не стремящимися выбрать действительно достойных номинантов. К тому же, многие рейтинги узкоспециализированные. Цель бизнес-издания Financoff — создать новый объективный всеукраинский рейтинг "ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины", который представит обществу людей, формирующих нынешний облик нашей страны — это бизнесмены, спортсмены, деятели искусства и культуры, представители других сфер. Они состоялись в своей области и готовы поделится историей своего успеха.

Шанс попасть в рейтинг ТОП-100 мужчин Украины выпадает раз в год

Каждая из шести заявленных номинаций формируется раз в год. Поэтому заявки на участие в "ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины" принимаются на рассмотрение редакционной комиссией в течение года. Конкурсанты, которые стали финалистами ТОП-100 мужчин Украины в своих интервью рассказывают о перипетиях на пути к успеху, дают рекомендации тем, кто только ставит перед собой глобальные цели. Основная идея, которую популяризирует рейтинг мужчин Украины — показать, что, несмотря на сложное состояние экономики и множество проблем в современном обществе, есть люди, не пасующие перед трудностями, добивающиеся успеха вопреки любым кризисам. Они заслуживают признания и известности. Благодаря рейтингу "ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины" украинцы ближе познакомятся с теми, кто закладывает фундамент экономики и культуры нашей страны.

Рейтинг ТОП-100 мужчин — непростой выбор

Казалось бы, что сложного в выборе 100 лучших мужчин Украины. Однако, если подходить к этому со всей ответственностью, не идти на компромиссы и соблюдать объективность, такой выбор становится трудоемкой задачей. Жесткие критерии отбора, желание определить "золотой стандарт", характеризуют подход, который присущ всеукраинскому рейтингу "ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины". Из тысяч анкет, рассмотренных нашей редакционной комиссией, уже отобраны первые кандидаты. С ними рейтинг начал знакомить в видео-интервью и статьях на страницах бизнес-издания Financoff.

Успех не приходит к тем, кто бездействует. Лишь кропотливый труд позволит вам добиваться поставленной цели. Каждый день становиться лучше себя вчерашнего — вот формула успеха номинантов "ТОП-100 Гордость Украины. Мужчины".