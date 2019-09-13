"Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила": чтобы подросток поверил в себя

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" продолжает серию мотивационных встреч с воспитанниками интернатных учреждений Донецкой области. Помогают ребятам раскрыть свои таланты амбассадоры Фонда – известные телеведущие канала "Украина" и актеры.

В гости к воспитанникам Алексеево-Дружковской общеобразовательной санаторной школы-интерната № 13 в Донецкой области вместе с Фондом Рината Ахметова приехал шоумен Олег Маслюк.

Обращаясь к ребятам, Маслюк отметил:

"Важно любить то дело, которым занимаешься. Ведь тогда результат будет качественным, совершенным".

Слова актера нашли живой отклик среди подростков. Ребята стали активно делиться своими планами, а их слова всерьез впечатлили Олега.

"Просто чудесная встреча! Я заметил, что в Алексеево-Дружковской школе дети уже неплохо профориентированы. Многие уже определились, кем стать во взрослой жизни и они сконцентрированы на своем выборе", – рассказал актер.

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Далее к беседе присоединилась Эллен Смоляк, психолог Фонда Рината Ахметова. Вместе с Олегом Маслюком она предложила ребятам пройти несколько серьезных тестов, которые помогут понять, в какой сфере деятельности стоит испытать себя. Но для этого нужно отдать избранному делу все свои силы.

"Когда человек занимается своим делом, он может раскрыть полностью свои таланты, как сейчас принято говорить, реализовать себя – быть востребованным, стать настоящим профи своего дела, гореть делом своей жизни, открывать новые горизонты. Такой человек способен очень много хорошего привнести в этот мир, очень много сделать для людей", – пояснила Эллен Смоляк, психолог Фонда.

Воспитанники Алексеево-Дружковской школы в очередной раз продемонстрировали свое радушие, а также искренне рассказали о своих впечатлениях.

"Мне очень понравилась встреча. Интересно было пообщаться с Олегом, получить от него мотивацию и даже какое-то вдохновение для того, чтобы решить, кем стать. Очень полезно и познавательно! Особенно для меня, так как я учусь в выпускном классе. И благодаря разговору с Олегом Маслюком и Эллен Смоляк я стала увереннее думать о будущем", –сказала ученица Алексеево-Дружковской школы Юля Шеремет.

Не скрывали своих эмоций от встречи и другие ребята.

"Спасибо Ринату Ахметову за этот проект. К нам уже не первый раз приезжают амбассадоры, рассказывают о своем жизненном опыте. Они помогают понять, что в каждом ребенке есть своя суперсила, то есть талант. Я очень люблю рисовать, но раньше мои работы казались мне ужасными. Благодаря этим встречам я понимаю, что они хорошие, но надо продолжать трудиться, развивать свои навыки. И спасибо Олегу Маслюку за его слова "не бойтесь поражений в каком-либо деле". Даже если это случится, вы всегда можете сказать: "Да, но я попыталась и попытаюсь еще". А это намного лучше, чем опустить руки и даже не попробовать сделать что-то", – рассказала ученица школы Марина Маликова.

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