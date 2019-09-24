"Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила": раскрыть ребенку секрет успеха

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова помогает будущим выпускниками интернатных учреждений Донецкой области поверить в свои силы и испытать себя в выбранной профессии. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" Фонд организовал мастер-класс для Валерии Житник – ученицы 11-го класса Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13. Здесь обучаются дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Лера попала в школу-интернат №13 совсем недавно, но уже показала себя хорошей ученицей и общительным, дружелюбным ребенком. Девочка закончила Дружковскую школу искусств и сейчас мечтает стать архитектором. Лера хорошо рисует и на одном из Всеукраинских творческих конкурсов ее работа, выполненная акварелью, завоевала награду.

Также среди интересов Валерии – визаж и мода. Поэтому в гости к ней приехал главный стилист канала "Украина" Ильяс Сахтара. Вместе с новыми знаниями он подарил девочке набор косметики для мейкапа, а также специальный комплект кисточек. Затем краткое знакомство переросло в долгий диалог, который приятно удивил знатока стиля.

"Лера – очень творческий и открытый человек. В ее возрасте у меня не было возможности, чтобы кто-то приехал просто поговорить со мной о будущей профессии. Поэтому я сделал это с удовольствием. В таком возрасте много сил, идей и вдохновения. Сейчас Лера больше тяготеет к архитектуре. Но мне кажется, что через какое-то время она может открыть в себе что-то новое", – рассказал о своих впечатлениях Ильяс Сахтара.

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Спустя буквально несколько минут после встречи Лера и Ильяс уже говорили, будто старые знакомые. Коснулись даже "вечного" – тех вещей, которые всегда будут в моде: черного цвета, джинс, футболок и кроссовок. А также о профессиональных знаниях, без которых невозможны прорывы и открытия.

"Чтобы начать выходить за рамки профессии, нужно освоить ее базу. Пока не будешь знать фундамент, ты не сможешь создать что-то дивное, замысловатое. Я уверен, что у Леры получится стать значимой фигурой в той сфере, которую она выберет. И не важно, что это будет. У нее есть внутренний стержень, и огромное желание. Она ищет, экспериментирует – даже сам этот процесс прекрасен. Такие встречи бесценны. Они помогают показать детям, что все возможно. Самое главное – не терять надежду и верить в себя! Это первое правило успешного человека", – пояснил Ильяс Сахтара.

Сам мастер-класс представлял собой урок основам визажа. Моделью стала одноклассница Леры, которую та преображала под чутким руководством настоящего гуру своего дела. Как и в каком количестве наносить тени, какие области лица заслуживают особого внимание – вот лишь немногое из того объема знаний, которыми Ильяс Сахтара успел поделиться с девочками.

"Моя главная мечта – найти свое место в жизни. Сразу видно, что Ильяс – профессионал своего дела. Видно, что работа – это его страсть. Если у меня раньше был какие-то стереотипы о профессии стилиста, то благодаря встрече они развеялись. Также я поняла, что лучше попробовать все, а потом определиться с тем, что действительно нравится. Не нужно бояться. Неудача – всего лишь часть пути к победе. Я не знала, что мне подарят мастер-класс. Поэтому была удивлена и немного волновалась. Большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что подарил мастер-класс с таким интересным человеком", – поблагодарила Валерия Житник.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют амбассадоры Фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала "Украина", которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар. В этом году к их команде присоединились артисты Олег Маслюк и Андрей Бурым.

С декабря 2018 года 8 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 28 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 800 ребят.

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