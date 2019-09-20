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"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце": помочь ребенку преодолеть недуг

20 сентября, 17:35

Одним из участников проекта стала десятилетняя Аня

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" спасает детские жизни. В сотрудничестве с ведущими кардиохирургами и клиниками страны ребятам проводят коррекционные операции по закрытию порока сердца специальным имплантом – окклюдером.

Одним из участников проекта стала десятилетняя Аня. Девочка появилась на свет в результате кесарева сечения и с раннего возраста болела обструктивным бронхитом.

"Во время плановых осмотров педиатр регулярно говорил о прослушивающихся шумах в сердце. УЗИ показало порок", – рассказывает Татьяна Александровна, мама ребенка.

В прошлом году врачи огорошили родных Ани страшной новостью: порок увеличивается, поэтому необходимо оперативное вмешательство. Наиболее оптимальным и малотравматичным вариантом была установка импланта. Но доходов матери-одиночки Татьяны Александровны хватало только на оплату жилья и продуктов. Тогда женщина обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова – и уже на этой неделе Ане установили окклюдер. Девочка с нетерпением ждет, когда вновь сможет посещать любимые занятия в школьном хоре, забыв о головных болях и одышке.

"Большое спасибо Ринату Леонидовичу за его спасительную помощь", – сказала Татьяна Александровна.

Благодаря помощи Рината Ахметова детям была проведено 107 операций по закрытию порока сердца.

Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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фонд Рината Ахметова Здоровое сердце

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