Ринат Ахметов вошел в список бизнесменов, которые выделяют больше всего средств на борьбу с коронавирусом в мире

На закупку экспресс-тестов и другого оборудования украинский бизнесмен пожертвовал 300 миллионов гривен

Информационное агентство РБК опубликовало список известных бизнесменов, которые больше всего финансируют программы борьбы с пандемией коронавируса.

Среди них – Джек Дорси. Основатель Twitter выделил на борьбу с коронавирусом четверть своего состояния – около 1 млрд долл.

Основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал почти 100 млн долл. На эти средства будут лечить пациентов в Африке и Южной Азии.

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Основатель торговой платформы Alibaba Джек Ма уже предоставил 14,5 млн долл. на разработку вакцины.

Среди мировых меценатов – и основатель компании SCM Ринат Ахметов. На закупку экспресс-тестов и медицинского оборудования он пожертвовал 300 млн грн – это почти 11 млн долл. Это крупнейшая частная помощь, выделенная на борьбу с коронавирусом в Украине.

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Дизайнер и основатель дома моды итальянец Джорджо Армани направил для двух госпиталей и исследовательского института в Риме и Милане почти 1,5 млн долл.

А известный американский финансист Джордж Сорос выделил более миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Будапеште, где родился.

Ранее "Сегодня" сообщали о динамике распространения коронавируса в мире по состоянию на 9 апреля. США уже опередили Китай по количеству инфицированных и погибших от COVID-19, но главным очагом заболевания остается Западная Европа. По мнению ВОЗ, Европа приближается к пику пандемии.

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