Ринат Ахметов вошел в список бизнесменов, которые выделяют больше всего средств на борьбу с коронавирусом в мире

Информационное агентство РБК опубликовало список известных бизнесменов, которые больше всего финансируют программы борьбы с пандемией коронавируса.
Среди них – Джек Дорси. Основатель Twitter выделил на борьбу с коронавирусом четверть своего состояния – около 1 млрд долл.
Основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал почти 100 млн долл. На эти средства будут лечить пациентов в Африке и Южной Азии.
Основатель торговой платформы Alibaba Джек Ма уже предоставил 14,5 млн долл. на разработку вакцины.
Среди мировых меценатов – и основатель компании SCM Ринат Ахметов. На закупку экспресс-тестов и медицинского оборудования он пожертвовал 300 млн грн – это почти 11 млн долл. Это крупнейшая частная помощь, выделенная на борьбу с коронавирусом в Украине.
Дизайнер и основатель дома моды итальянец Джорджо Армани направил для двух госпиталей и исследовательского института в Риме и Милане почти 1,5 млн долл.
А известный американский финансист Джордж Сорос выделил более миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Будапеште, где родился.
Ранее "Сегодня" сообщали о динамике распространения коронавируса в мире по состоянию на 9 апреля. США уже опередили Китай по количеству инфицированных и погибших от COVID-19, но главным очагом заболевания остается Западная Европа. По мнению ВОЗ, Европа приближается к пику пандемии.
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