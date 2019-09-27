Родители малышей смогут получить 10 услуг, не выходя из дома

Реклама

С декабря молодым родителям упростят получение 10 государственных услуг в связи с рождением ребенка, и для этого не понадобится сделать ни одного визита в госучреждения.

Это станет возможным благодаря внедрению проекта "е-Малыш" – родители смогут подать только одно электронное заявление вместо 37 документов.

Заявление позволит получать десять сервисов без походов к чиновникам: в частности, регистрировать рождение ребенка, его место проживания, обращаться за помощью новорожденным и на детей из многодетной семьи.

Такое обращение можно будет оформить еще в родильном доме, или дома – онлайн, через сайт Кабинета министров, но для этого будет нужно иметь цифровую подпись.

"Электронную цифровую подпись можно получить очень быстро и бесплатно любому гражданину Украины, взяв с собой паспорт и придя в налоговую инспекцию или в сертификационные центры предоставления таких подписей. Или, например, если вы являетесь клиентом ПриватБанка или "Ощадбанка Украины", вы также можете обратиться за получением такой электронной цифровой подписи", – объяснил Виктор Лях, руководитель организации, которая внедряет проект "е-Малыш".

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, список необходимых вещей будет расширен с февраля 2019 года.

О "пакете малыша" читайте также в статье "Сегодня":"Кабмин изменил порядок выдачи бэби-боксов".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама