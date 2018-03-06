Россия использует Украину, как тестовую площадку для кибератак – МВД Великобритании

Страны готовы активизировать сотрудничество как в сфере киберзащиты, так и в области противодействия организованной преступности

Главы МВД Украины и Великобритании Арсен Аваков и Бен Уоллс на встрече обсудили планы по совместной отработке механизма борьбы с киберпреступностью и организованной преступностью между странами. О встрече министров, которая прошла в Лондоне, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Свою обеспокоенность кибератаками на Украину со стороны России выразил британский министр.

"Правительство Великобритании обеспокоено, что Украину используют как тестовую площадку для кибератак, для развития организованной преступной деятельности и коррупции со стороны Российской Федерации", – отметил Уоллс.

Британский министр также добавил, что МВД Великобритании заинтересовано в углублении сотрудничества с коллегами из Украины.

"Мы заинтересованы углубить с вами сотрудничество как в правоохранительной сфере, так и в координации действий по нелегальной миграции и оперативному обмену данными. Понимаем, какое давление на вас оказывает ваш сосед, и как вам не просто работать в этих условиях", – рассказал Уоллс.

В свою очередь, Аваков отметил, что за последние три года Украина получила успешный опыт реализации международных операций.

"За последние три года мы вывели на высокий уровень работу наших киберподразделений. Мы имеем успешные реализации международных операций. В частности, недавно в Киеве полицейские задержали организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров", – рассказал украинский министр.

Он также добавил, что МВД Украины и Национальная полиция готовы усилить сотрудничество с полицией Великобритании по всем направлениям криминального блока.

"Мы готовы сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью и предоставлять оперативную информацию в двустороннем порядке, чтобы этот механизм работал, как часы", – отметил министр внутренних дел Украины.

Напомним, о том, что в Украине РФ тестирует свои разработки в области кибероружия, заявлял в 2017 году секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Украина как государство, имеющее уникальный опыт противостояния российской гибридной агрессии, также приобрело и опыт противодействия угрозам, которые распространяются из киберпространства. Речь идет о попытке вмешательства в выборы президента Украины в 2014 году, об атаках на энергетический и финансовый сектор нашего государства, попытки вывести из строя системы транспортного комплекса и прочее. Фактически Украина стала полигоном для испытания новейших кибервооружений страны-агрессора", – заявлял Турчинов.

Летом 2017 года об этом писало и издание Washington Post, отмечая, что Украина приобрела уникальный опыт в борьбе с гибридной агрессией России.

"Даже если Москва использовала Восток Украины в качестве лаборатории для испытания новых инструментов электронной борьбы и спецназа, Украина также училась на этих атаках и прошла тернистый путь, чтобы научиться противостоять им. Консультанты, наблюдатели и советники с Запада в Украине пытаются изучить опыт украинских коллег. Они присутствуют на украинской территории и для этого тоже", – говорится в статье.