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Россия освободила задержанного капитана украинского судна

15 июня, 09:43

Накануне с задержанного более года назад Виктора Новицкого сняли ограничения на передвижение

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Российские власти передали Украине на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, который был задержан в прошлом году работниками ФСБ РФ за якобы незаконный рыбный промысел.

Как сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины, вечером 14 июня моряка передали представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову после того, как крымский "суд" снял с него все ограничения на передвижения.

Напомним, после того, как Новицкого задержали 4 мая 2018 года, против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения").

Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО, а 1 ноября мужчине изменили меру пресечения на подписку о невыезде, после чего он поселился в арендованной квартире в Симферополе.

Вместе с Новицким на борту судна находились и другие члены экипажа, которых некоторые из которых в течение года вернулись в Украину.

Мы также писали об обмене моряков с "ЯМК-0041" на членов экипажа российского судна "Норд", которое было задержано за нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории Украины в марте прошлого года.

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Тег корабль, задержание, капитан, новицкий, судно

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