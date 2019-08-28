Розыгрыш от столичного ТРЦ: банальный развод или реальный шанс – проверяла "Призова Варта"

Каждый день украинцы участвуют в акциях и розыгрышах от разных компаний в надежде выиграть приз. И многим все же улыбается удача. Но есть и те, кто попадают в лапы к аферистам

Представители проекта "Призова Варта" решили проверить, реально ли в нашей стране выиграть автомобиль.

6 июля 2019 года в ТРЦ Ocean Plaza проводился розыгрыш автомобиля Suzuki Vitara. Съемочная группа решила заранее предупредить администрацию торгового центра о своем приезде, но получила грозный ответ: "Снимать нельзя". Несмотря на это, команда решила проверить, почему же в Ocean Plaza так боятся камер.

"Приехав, мы были уверены, что нас начнут выталкивать из ТРЦ и съемка будет очень стрессовой. Но так как на розыгрыш пришло просто огромное количество людей, охранникам было не до нас. Перед началом розыгрыша мы решили пообщаться с его участниками. Оказалось, что почти все были уверены в честности розыгрыша и искренне верили в свою победу", – рассказал ведущий проекта "Призова Варта" Даниил Кулинич.

Сама процедура определения победителя была весьма странной: сначала ведущий выбрал 5 случайных имен участников из лототрона, все эти люди вышли на сцену, и он раздал каждому ключ от автомобиля. Далее, каждый претендент на победу должен был попробовать открыть ключом автомобиль: чей ключ сработает, тот и выиграл.

После определения победительницы, ведущему проекта "Призова Варта" даже удалось с ней пообщаться. Женщина была в шоке от победы и не могла словами описать свои эмоции, но по ее реакции было видно, что она точно не подставная актриса.

"Честно говоря, сначала происходящее показалось нам все весьма странным, ведь во время определения будущего обладателя автомобиля было много довольно странных ситуаций. Но пообщавшись с победительницей, мы убедились, что розыгрыш от Ocean Plaza все же был честным", – рассказал ведущий Даниил.

В продолжении этой статьи вы, наши читатели, можете также посмотреть видео с этого розыгрыша:

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