Руслана Писанка об ограблении на вокзале: На мне повисли пять человек, я едва не попала под машину

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка рассказала сайту "Сегодня" подробности нападения на нее утром 15 октября.

"Как женщина я нахожусь в состоянии шока и непонимания, – рассказала нам Руслана Писанка. – Как такое может быть, что выйдя из львовского поезда я на ровном месте попадаю в окружение ромов? Я не привыкла делить людей, более того, уважительно отношусь к творчеству цыган. Но, к сожалению, есть те, которые позорят нацию и заставляют людей ненавидеть их".

На вопрос о том, как все происходило, Писанка рассказала следующее:

"Все это происходило вблизи Южного железнодорожного вокзала Киева. В какой-то из моментов я почувствовала, что кто-то повис сзади на моем рюкзаке и открыл его. Я развернулась и увидела за собой пятеро ромов. Но развернулась я настолько резко, что упала на асфальт и как бы проехала по проезжей части. Благо, там еще не было интенсивного движения. Иначе я могла попасть еще и под машину. (Я, кстати, напишу в соцсети еще один пост о том, как неудобно переходить проезжую часть из-за забора.) Так вот, все, что было в уже открытом ромами рюкзаке – высыпалось. Телефон, паспорт, планшет, духи. Я поранилась – при падении содрала кожу на локте, ноге и ладони. В этот момент мой муж поймал зачинщика всего этого и начал с ним "по-мужски" разбираться. Полиции рядом не было. Видимо, в 6 часов полиция еще спит. Не хотелось бы плохо о них говорить, но подобных случаев происходит действительно много. Мало того, когда муж провожал меня на поезд, то мы наблюдали как женщину пытались ограбить 10 ромов. Они ее обступили и стали срезать сумку. Мой муж накричал на них тогда, пригрозил, после чего все они разбежались".