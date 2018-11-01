С сегодняшнего дня можно менять обычный паспорт на ID-карту: как это сделать и сколько стоит

Без штампов о браке и прописки. С сегодняшнего дня украинцы смогут поменять обычные паспорта на пластиковую ID-карту – по желанию, а не только в случае потери или изменения фамилии. Как обменять бумажный паспорт на пластиковый, и о чем стоит знать, узнавали журналисты "Сегодня".

Очередей за документом нового образца нет. И, как прогнозируют в государственной миграционной службе, и не будет, поскольку внутренняя ID-карта, в отличие от паспорта, не дает никаких привилегий. Ее главное преимущество – безопасность, документ невозможно подделать. Информация, которая записана на чипе, – защищена.

Трудностей со считыванием информации не будет, все необходимые учреждения, например, банки, оборудованы специальными ридерами. И считать информацию можно также с помощью смартфона.

"На сегодняшний день уже можно скачать бесплатно с сайта полиграфкомбината "Украина" программное обеспечение для считывания данных ID-карты, просто используя свой смартфон. В случае, если этот смартфон поддерживает НФС – эта технология также используется для бесконтактных платежей банковской карточкой", – рассказали руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Получить документ можно будет в течение 20 рабочих дней. Стоимость паспорта 279 гривен – это административный сбор. Первая ID- карта выдается только по месту регистрации.

Ранее в НБУ объясняли, как банки должны принимать украинцев с ID-картами. Представители Нацбанка заверили, что все неудобства носят временный характер.