С заботой о здоровье: операторы систем распределения ДТЭК Сети просят клиентов пользоваться дистанционными услугами

С 17 марта операторы систем распределения электроэнергии (ОСР) перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Все услуги сейчас предоставляются дистанционно

В условиях объявленного в Украине карантина ДТЭК обеспечивает стабильное энергоснабжение жителей городов и сел. Заботясь о здоровье своих клиентов и сотрудников, компании ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, а также Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго перешли в режим дистанционного обслуживания.

Компании просят клиентов воспользоваться дистанционными сервисами вместо личных визитов в ЦОК. Воспользоваться сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также по электронной почте и на официальных страницах в Facebook. Это более удобный формат обслуживания, который экономит время клиента и не требует его личного присутствия.

Фото: pixabay Реклама

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В настоящий момент в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях доступны такие дистанционные сервисы:

Передача показаний электросчетчиков (в личном кабинете на сайтах компаний);

Получение и передача информации об отсутствии электроэнергии;

Получение информации о работе приборов учета (электрических счетчиков);

Консультации в случае неработающего счетчика;

Заказ на присоединение к сети;

Заказ на увеличение мощности;

В личном кабинете – передача показания и получение счета за реактив и распределение (для юридический лиц).

Операторы систем распределения сообщают, что увеличили количество операторов колл-центров, которые принимают звонки, сообщения и заявки в Facebook. В то же время просят отнестись с понимаем относительно временной остановки работ на дому. Клиентов просят, по возможности, перенести все нестандартные вопросы, требующие личного обращения, на период после окончания карантина.

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