С заботой о здоровье: операторы систем распределения ДТЭК Сети просят клиентов пользоваться дистанционными услугами

В условиях объявленного в Украине карантина ДТЭК обеспечивает стабильное энергоснабжение жителей городов и сел. Заботясь о здоровье своих клиентов и сотрудников, компании ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, а также Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго перешли в режим дистанционного обслуживания.
Компании просят клиентов воспользоваться дистанционными сервисами вместо личных визитов в ЦОК. Воспользоваться сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также по электронной почте и на официальных страницах в Facebook. Это более удобный формат обслуживания, который экономит время клиента и не требует его личного присутствия.
В настоящий момент в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях доступны такие дистанционные сервисы:
- Передача показаний электросчетчиков (в личном кабинете на сайтах компаний);
- Получение и передача информации об отсутствии электроэнергии;
- Получение информации о работе приборов учета (электрических счетчиков);
- Консультации в случае неработающего счетчика;
- Заказ на присоединение к сети;
- Заказ на увеличение мощности;
- В личном кабинете – передача показания и получение счета за реактив и распределение (для юридический лиц).
Операторы систем распределения сообщают, что увеличили количество операторов колл-центров, которые принимают звонки, сообщения и заявки в Facebook. В то же время просят отнестись с понимаем относительно временной остановки работ на дому. Клиентов просят, по возможности, перенести все нестандартные вопросы, требующие личного обращения, на период после окончания карантина.
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