Сам собі лікар, або Як змінить наше життя фармацевтична онлайн-торгівля

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 3615, за яким може бути узгоджена дистанційна торгівля лікарськими засобами на постійній основі.

Закон та самолікування

Сучасний світ веде активне життя онлайн. Тому недивно, що більшість людей наразі віддає перевагу шоппінгу на різноманітних інтернет-платформах. Це швидко, зручно, а часто – ще й вигідно. Та чи настільки легко буде налагодити онлайн-торгівлю ліками, щоб це було надійно та безпечно, так, як це відбувається у фізичних точках продажу – аптеках?

По-перше, бентежить той факт, що в нашій країні дуже поширене самолікування. Люди самі собі призначають ліки, орієнтуючись на рекламу, побачену колись, слова сусідки про "чудовий препарат" або рекомендації в інтернеті. Та коли такий "сам собі лікар" приходить до аптеки, його додатково проконсультує провізор: спитає про самопочуття, дізнається про симптоми, поцікавиться хронічними хворобами. Тільки після того він дає поради стосовно обраних препаратів – чи треба їх купувати, чи варто замінити іншими, як приймати, чого уникати, яким чином зберігати… Провізор може відмовити від придбання ліків, котрі хоч і безрецептурні, але мають доволі суперечливий механізм дії.

Якщо самі аптеки почнуть вести торгівлю в інтернеті та, приймаючи замовлення, піклуватимуться про клієнтів так само, як і в фізичній аптеці, то це буде прекрасно. Можна буде замовити онлайн без черги, задати всі питання, отримати кваліфіковані відповіді спеціалістів. Такий варіант цілком життєздатний. Але якщо таку торгівлю почнуть вести всі підряд? Як нефахівці зможуть допомогти при виборі препарату?

"Замовила собі через liki24.com препарат, аналог своєму звичному. Вирішила спробувати, адже діюча речовина одна, дозування таке саме. А він не діє! Я спочатку подумала, що при перевезенні він зіпсувався, бо забирала його з пошти, у звичайній посилці, на вулиці +34 градуси було. Пішла до аптеки, пожалілася провізору на таку покупку, хотіла все ж знов спробувати аналог. А дівчина мені пояснила, що це не стовідсотковий аналог. Мені лікар призначила капсули з позначкою ХR, а я замовила собі в інтернеті звичайні, тому й дія в них різна. Якби знала, то не витрачала би гроші на непотрібний мені препарат", – розповіла на форумі дівчина з ніком HotTi.

Норми зберігання та перевезення ліків

Ще одне спостереження, яке можна винести з повідомлення форумчанки, – немає чіткої впевненості в якості товару. Якщо посилку з ліками забираєш зі звичайної пошти, то зрозуміло, що ніякого спецзберігання не було. Чи перебувало замовлення під прямими сонячними променями влітку, чи лежало на морозі взимку – ніхто вже не дізнається.

Купуючи препарати у фізичному фармзакладі, можна бути впевненим у якості товару. Лікарські засоби зберігають відповідно до всіх норм. А чи здатні пересічні продавці створити такі умови – поставити спеціальні холодильники на складах для підтримання необхідного температурного режиму? Чи не будуть вони зберігати лікарські засоби поряд з коробками взуття, господарськими товарами та побутовою хімією?

Як захиститися від цього? Якщо вже замовляти онлайн (а це, як не крути, буде зручна штука), то робити це треба на сайтах офлайн-аптек. Вони хоч знають, як правильно транспортувати свій товар так, щоб він не зіпсувався дорогою до споживача, не продадуть рецептурні препарати без рецепта, не відправлять розчин для щеплення у картонному пакунку. В усіх сферах життя треба покладатися на фахівців. Не на випадкових ділків, які вклали купу грошей, щоб обкатати нову бізнес-модель, а тих, хто роками професійно робить свою справу.

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