Саммит Украина-ЕС: признает ли Брюссель нашу перспективу членства, несмотря на мнение России

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет предположительно 9 июля в Брюсселе накануне саммита НАТО (11-12 июля), куда уже официально пригласили украинскую делегацию во главе с Петром Порошенко. Проведение ежегодных саммитов прописано в нашем Соглашении об ассоциации (СА), поэтому на первый взгляд можно сказать, что предстоящая встреча в Брюсселе станет лишь сверкой часов. Но мы же помним, чем закончился прошлогодний саммит в Киеве: скандалом, без итоговой декларации, в которой Киев надеялся увидеть признание Евросоюзом европейских стремлений Украины. Выяснение отношений на самом высоком уровне продолжилось и на саммите Восточного партнерства в прошлом ноябре, поэтому не сложно предположить, что этот станет камнем преткновения и на этом саммите Украина-ЕС. Правда, и к Киеву у Брюсселя есть масса вопросов: начиная от нарушения торговых норм Соглашения об ассоциации, заканчивая выполнением реформ, особенно в сфере антикоррупции.

Сначала реформы, потом деньги

Первым о дате саммита Украина-ЕС, который в этом году пройдет в Брюсселе, написал в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк: "Саммит Украина-ЕС предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе…".

Позже эту же информацию сайту "Сегодня" подтвердили и украинские дипломаты, которые готовят нашу повестку дня. С уверенностью можно сказать, что стороны подведут итоги работы за год и поговорят о главном на сегодня – выполнении Украиной реформ в сфере антикоррупции. Здесь и создание Антикоррупционного суда, и запуск автоматической системы проверки е-деклараций. Тем более, что в недавнем интервью немецкому изданию Focus Петр Порошенко заявил: "Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Уверен, что это удастся сделать в первой половине года, возможно, уже в мае".

В первом чтении соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще 1 марта. Но в МВФ и Всемирном банке, ссылаясь на выводы Венецианской комиссии, пригрозили заморозить финансовую помощь Украине, если представители международных доноров не смогут влиять на отбор судей Антикоррупционного суда, блокируя назначение нечестных на руку кандидатов. В беседе с сайтом "Сегодня" депутаты не взялись прогнозировать, каким окажется текст проекта на выходе – все будет зависеть от решения зала и тех поправок, которые могут внести с голоса. Судьбу законопроекта нардепы должны решить в ближайшие пленарные недели до конца мая, чтобы запустить процесс создания суда до саммита Украина-ЕС.

От этого, а также от внедрения автоматической системы е-деклараций зависит еще один пакет финансовой помощи ЕС, который Брюссель увязал с продолжением сотрудничества Украины с МВФ, – новый пакет макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. В статье "С новым траншем: что Украина должна сделать для получения миллиардов от ЕС и МВФ" сайт "Сегодня" уже писал, что этот новый "макрофин" пришел на смену предыдущей программе финансирования на 1,8 млрд евро. Как известно, третий транш на 600 млн евро из предыдущей программы мы так и не получили – Киев не выполнил 4 из 22 рекомендаций Брюсселя. Правда определяющими маркерами были всего два: отмена моратория на экспорт леса-кругляка и введение автоматической системы проверки электронных деклараций.

Судя по слухам в украинском и европейском политикуме, ЕС готов закрыть глаза на проблему с лесом-кругляком (хоть мораторий на экспорт и противоречит условиям зоны свободной торговли с ЕС). Но так как новый "макрофин" увязали еще и с программой кредитования МВФ, перечень рекомендаций пополнило условие повышение цен на газ, как для промышленности (что уже произошло с 1 мая), так и для населения (правительство накануне очередных парламентских выборов отказывается идти на такой шаг).

По словам главы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадия Максака, от выполнения Киевом требований ЕС по антикоррупции будет зависеть весь "климат" саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Это как красные флажки для нас. Ведь в ЕС ощущают, какая идет игра: сначала обещали отменить е-декларации по антикоррупционерам, но не отменяем; обещали привлечь представителей Венецианской комиссии к подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде и учесть их рекомендации, но до сих пор этого не сделали. С другой стороны, у нас уже есть безвиз и ратифицированное СА и, как уже говорил Петр Порошенко, мы хотим присоединиться к энергетическому, цифровому и таможенному союзу ЕС (составляющие "Восточного партнерства+" – Авт.). Поэтому сейчас стоит работать по этим более практическим и конкретным направлениям", – сказал сайту "Сегодня" Геннадий Максак.

К тому же, до июльского саммита Украине нужно успеть выполнить еще три требования ЕС, о которых еврокомиссар Йоханнес Хан написал в своей колонке для сайта "Сегодня": обеспечить эффективную и независимую работу НКРЕКП и бизнес-омбудсмена, и отменить е-декларации для антикоррупционных активистов. Если Киев это выполнит, то сможет рассчитывать на дополнительные 50 млн евро в рамках нового Внешнего инвестиционного плана ЕС. Да, по словам экспертов, по сравнению с объемом инвестиций, в которых действительно нуждается Украина, это капля в море. Ведь, по словам Геннадия Максака, лишь на реформу государственной службы ЕС выделяет 90 млн евро. Но с другой стороны это первый шаг к возможной реализации более амбициозного плана финансовой помощи Украине – "Плана Маршалла" или Инвестиционного плана, который предусматривает по 5 млрд евро ежегодных инвестиций в реальный сектор экономики.

"В своей статье еврокомиссар Хан также писал, что эти деньги позволят создать инвестиционный климат для привлечения дополнительных частных 500 млн евро. Но даже 500 млн евро не те деньги, на которые рассчитывает Украина, и здесь есть несколько барьеров, которые в первую очередь связаны с прозрачностью и эффективностью использования уже предоставленных Украине денег. В частности, кто будет в условной комиссии с украинской стороны по использованию евросоюзовских фондов. Ведь эти моменты не раз показывали, что там могут быть какие-то коррупционные составляющие, в которых ЕС не хочет участвовать", – сказал сайту "Сегодня" старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра.

Перспектива членства – дубль три

Да, возможно, более амбициозная финансовая помощь Украине еще не находит весомой поддержки в Евросоюзе. Это связано с неготовностью самого Брюсселя, но во многом – с нежеланием Киева продемонстрировать решительные реформы и способность эффективно использовать уже имеющиеся евросоюзовские гранты и фонды. Чего только стоит громкий скандал с реконструкцией десяти КПП на западной границе. В конце февраля ЕС официально подтвердил, что закрывает эту программу, а неиспользованные средства нам придется вернуть. Так что не стоит удивляться, если на июльском саммите в Брюсселе нам скажут: "Покажите, что можете освоить уже имеющуюся помощь Евросоюза, а уже потом претендуйте на новую".

Правда, не только реформы и деньги станут главными вопросами в повестке дня очередного саммита Украина-ЕС. Интрига предстоящей встречи в Брюсселе на самом высоком уровне – удастся ли лидерам согласовать итоговую декларацию. Ведь прошлогодний июльский саммит в Киеве второй раз в истории украинско-европейских отношений закончился без таковой. В статье "Итоги саммита Украина-ЕС: с безвизом и ассоциацией, но без перспективы членства в ЕС и НАТО" сайт "Сегодня" писал, что Киев настаивал на включение в итоговую декларацию признание Евросоюзом европейской перспективы Украины (а, по сути, перспективы членства в обозримом будущем). Но, как писали тогда европейские СМИ, такую формулировку заблокировали Германия, Франция и Нидерланды.

По словам Геннадия Максака, мы должны понимать, что отсутствие декларации на прошлогоднем саммите стало определенным компромиссом для окончания процесса ратификации СА, над которым довлел прошедший в апреле 2016-го референдум в Нидерландах, когда более 60% проголосовавших высказались против ратификации СА с Украиной. В июле 2017 года Совет ЕС таки завершил процедуру ратификации, но для этого принял своего рода дополнение. Документ состоял из пяти пунктов, главный из которых – СА не дает Украине право на членство в ЕС.

Нидерландский референдум, на результаты которого, кстати, повлияла Россия, сыграл свою роль и в условиях ратификации СА с Украиной, и в отсутствии итоговой декларации прошлогоднего саммита Украина-ЕС. По словам Леонида Литры, можно предположить, что и на этом саммите наша делегация будет настаивать на признании Евросоюзом перспективы членства Украины.

"В апреле было заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС (18-19 апреля в Страсбурге – Авт.). Там депутаты приняли решение о том, что желательно, чтобы саммит Украина-ЕС признал европейскую перспективу Украины. Это очень сильный сигнал. Кроме того, в преамбуле СА четко записано, что СА не является конечной целью отношений Украина-ЕС. Это уже второй аргумент. С другой стороны у нас есть известное решение ЕС декабря 2016 года, когда Брюссель, чтобы смягчить риторику Нидерландов и закончить процесс ратификации СА, принял решение, которое среди прочего говорит, что СА не дает Украине право на членство в ЕС. Поэтому не сложно предположить, что Голландия, ссылаясь на это решение, попробует отказать Украине", – считает старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра.

Но если позиция Нидерландов объясняется результатами референдума (в который пусть и вмешалась Россия, что и привело к такому результату), как тогда объяснить позицию Германии и Франции, которые на саммите Восточного партнерства в ноябре прошлого года заблокировали формулировку о европейской перспективе Украины, Грузии и Молдовы в итоговой декларации? Тогда многие авторитетные европейские аналитики усмотрели в этом тень России, мол, Брюссель не хочет лишний раз провоцировать Москву. Ведь в итоговой декларации саммита Восточного партнерства так и записали: "Восточное партнерство не направлено против кого-то (в данном случае, против России – Авт.)".

Правда, по словам Леонида Литры, неготовность Брюсселя признать за Украиной перспективу членства может быть связана с предстоящими выборами в Европарламент в 2019 году.