Самолеты собьет еще до подлета к Украине: ВСУ могут вооружить страшным для России оружием

В Украине есть техника и много ракет к ней, которая не состоит на вооружении армии

На вооружении украинской армии могут снова появиться шесть типов зенитно-ракетных комплексов, которые ранее были отправлены "в запас по ненадобности". Среди них есть "древнее" оружие, которое может защитить Украину от потенциального авиаудара России. Об этом написал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Армия Украины возвращает из "запасников" в боевой строй сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов. На треть увеличится количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины, способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также беспилотники врага. Таков мой оптимистический прогноз, если совместные усилия Министерства обороны, предприятий "Укроборонпрома", а также частных компаний, уже глубоко вовлеченных в решение актуальной задачи, будут результативными. Практически все типы ЗРК, которые за "избыточностью" были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 гг., и к которым есть значительный запас ракет, получают шанс "тряхнуть стариной", – написал он.

По его словам, на сегодняшний день небо над Украиной под охраной ЗРК средней дальности С-300ПС и "Бук-М1", которые могут уничтожать цели противника на максимальных дальностях в 75 км и 32 км, и высотах до 27 км и 22 км соответственно.

"В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности – самоходные "Куб" (2К12) и "Тор" (9К330) и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности – С-300ПТ и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1. И, наконец, "дальнобойная" С-200В".

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Згурец особенно отметил созданный еще в 70-х годах ракетный комплекс С-200В, который, по его мнению, может серьезно напугать летчиков противника. Он напомнил, что эти комплексы были на вооружении в Украине и в 2012 году были признаны боеспособными. Однако в 2013 году на тот момент министр обороны Лебедев внезапно признал их негодными и снял их с вооружения за месяц.

"(С-200В) обладает ракетами с мощной боевой частью и способен поражать цели на дальности в 240 км и на высоте от 300 м до 40 км. Дивизионы С-200В способны уничтожать самолеты врага до того, как они долетят до рубежа, с которого они могут применить собственное вооружение. Также считается, что "двухсотка" не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам и самолетам-постановщикам всех типов помех. Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией", – пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что за реанимацию С-200В может взяться КБ "Южное", но это вряд ли случиться до конца года, а вот по остальным ЗРК проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 г.

Напомним, в Украине недавно завершились испытания нового высокоточного оружия. Так, Вооруженным силам пообещали новый ракетный комплекс "Ольха". Оружие в 10 раз точнее, чем старые системы залпового огня, все комплектующие изготовлены в Украине.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как создают украинские ракетные комплексы. Помимо "Грома", в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса "Ольха", который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч".