Самостоятельная жизнь: стало известно, когда украинцы съезжают от родителей

Аналитики выяснили, по какой причине украинцы чаще всего съезжают из родительского дома

/ Фото: Сегодня

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Украинцы съезжают от родителей чаще всего до 20 лет, но уже ближе к 30 "дети" не особо горят желанием жить отдельно от отцов и мам.

Недавно компания OLX провела исследование, согласно которому 78% украинцев хотя бы один раз в жизни переезжали от своих родителей или родственников. Из них 6% делали это дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями.

"Чаще всего люди покидают дом именно в возрасте 18-22 года (39%). Более того, каждый пятый съезжает, не дождавшись совершеннолетия. Чем старше человек, тем меньше шансов, что он переедет от родителей. Так, после 29 лет только 3% украинцев решают оставить свою семью", — отмечают аналитики компании OLX.

Трое из четырех украинцев, которые съехали и сейчас живут одни, не хотят возвращаться, а те, кто жили отдельно, но вынуждены был вернуться к родителям, говорят, что все равно хотят съехать — 73% респондентов ответило именно так.

Основными причинами, по которым украинцы съезжают, стали:

обучение в другом городе, четверть опрошенных выбрали этот вариант;

бракосочетание, 21% респондентов переехал из-за этого;

желание жить с партнером или партнершей, 17% ответов.

Больше читайте в материале: "Съехать от родителей и жить отдельно: как и когда украинцы становятся самостоятельными".

Как сообщали новости "Сегодня", 68 процентов европейцев моложе 30 лет живут с родителями, причем девушки остаются в родительском гнезде реже, чем юноши. Чаще всего молодые европейцы не спешат съезжать от родителей в Хорватии.

Верховный суд обязал родителей содержать своих детей до 23 лет. Подробней смотрите на видео:

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