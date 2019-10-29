Самый страшный день в году: что нужно знать о Хэллоуине?

Во всем мире Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Согласно традициям, в эту ночь злые духи могут покинуть потусторонний мир и попасть на землю. А для того, чтобы защитить от них дом и семью – принято украшать его символическими атрибутами и наряжаться в устрашающие костюмы.

В Украине отмечать Хэллоуин начали относительно недавно. Тем не менее, хэллоуинская атрибутика, костюмированные вечеринки и декорированные тыквы – приглянулись многим украинцам.

Об истории возникновения, традициях и обычаях на Хэллоуин, читайте ниже.

История праздника

В оригинале название праздника звучит как "All Hallow's Eve" и дословно переводится как "Вечер всех святых". 1 ноября католики отмечают День всех святых, а 2 ноября – День поминовения усопших. Таким образом, Хэллоуин предшествует этим праздникам.

Впервые отмечать этот день начали древние кельты более двух тысяч лет назад. С 31 октября на 1 ноября по календарю кельтов наступало темное время года и праздновался Самайн. Согласно поверьям, в эту ночь на землю пробиралась нечистая сила. Чтобы не пустить в дом злых духов, кельты переодевались и устраивали шествия, а на входе в жилище ставили репу с вырезанными глазами, ртом и горящей свечой внутри.

После принятия христианства и появления праздника Дня всех святых, Самайн сменился Хэллоуином, а традиции праздника сохранились.

Традиции на Хэллоуин

Современный Хэллоуин не имеет ничего общего со злыми духами. Это веселый и забавный праздник – отличный повод устроить костюмированную вечеринку и разукрасить серые будни. А соблюдение традиций лишь добавит празднику волшебства.

Костюм на Хэллоуин

Главный атрибут Хэллоуина – это, конечно, праздничный костюм. На каждой вечеринке можно встретить множество ведьмочек, вампиров, призраков, мумий и других мистических персонажей. Классикой по праву можно считать наряды Франкенштейна, графа Дракулы, персонажей семейки Адамсов, героини мультфильма "Труп невесты".

Если хотите выделиться – стоит подумать над образом клоуна Пеннивайза из нашумевшего фильма "Оно". Актуальным на Хэллоуин 2019 будет и костюм Джокера. Образы универсальные и несложные в реализации – костюмы персонажей достаточно простые и есть в каждом прокате, а грим можно нанести самостоятельно, посмотрев видео-урок на Youtube.

Кроме того, необязательно наряжаться в костюм нечистой силы – образы героев комиксов, персонажей фильмов и сказок будут вполне уместны.

"Сладость или гадость"

Традиционная детская игра на Хэллоуин, очень популярная в Европе и США. Дети наряжаются в костюмы и отправляются требовать сладости у взрослых. Эта традиция пока не прижилась в Украине, однако в больших городах уже несколько лет устраивают вечеринки, где этой игре уделяется далеко не последнее место.

Интересный факт: четверть годового объема продаж конфет в США приходится на Хэллоуин.

Фигурная тыква или Джек-фонарь

Тыква с вырезанными глазами, ртом и свечкой внутри – главный символ Хэллоуина. Он знаком даже тем украинцам, которые далеки от хэллоуинских обычаев и не отмечают этот праздник. Конкурс на самую стильную и необычную тыкву проводится практически на любой вечеринке.

Традиция вырезать фонари берет начало со времен кельтов, с тем отличием, что изначальный атрибут – репа, трансформировался в тыкву.

В англоязычных странах фонарь из тыквы называют Jack-o-Lantern – Джек-фонарь. Согласно преданию, ирландец по имени Джек умудрился дважды обмануть нечистые силы, которые пообещали не забирать его после смерти в ад. Однако, и попасть в рай Джеку было не суждено. После смерти он был вынужден бесконечно бродить по земле, а свой путь Джек освещал угольком, спрятанным внутри пустой тыквы.

Акции на Хэллоуин

Интересно, что в Украине праздник Хэллоуина сопровождается множеством скидок и акционных предложений от магазинов и сервисов услуг. Кстати, эту традицию придумали мы сами – наших западных соседей крупные распродажи ждут не раньше Черной пятницы.

Одним из таких предложений в этом году клиентов радует сервис онлайн-кредитования MyCredit. К Хэллоуину на сайте сервиса действует акция, в которой можно получить до 60% скидки на займ и выиграть Iphone X! Принять участие в акции и испытать удачу могут абсолютно все украинцы. Правила простые: выбивайте монетки с помощью зомби-марио и получайте скидку. Чем больше монеток – тем больше скидка. А те участники, которые прошли игру до конца, поборются за главный приз – Iphone X.

В MyCredit можно не только выиграть крутой подарок к празднику, но и обратиться за финансовой помощью, если не хватает денег до зарплаты. Сервис функционирует на украинском рынке уже 3 года и за это время успел стать надежным помощником для более чем 250 тысяч украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама