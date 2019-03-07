САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи"

Двух бывших высокопоставленных сотрудников компании уличили в получении крупной взятки

Фото: Flickr

САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg 2019-03-07T15:44:00+02:00 Украина Двух бывших высокопоставленных сотрудников компании уличили в получении крупной взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум бывшим служащим компании "Укргаздобыча", которых уличили в получении одного миллиона долларов взятки. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

"6 марта 2019 прокуроры САП при оперативном сопровождении СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим руководителям "Укргаздобычи", уличенным в получении 1 млн долларов неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за данное "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычы" подписали договор с частной компанией о поставках продукции для "Укргаздобычи".

Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ и прокуратура нагрянули с обысками в "Укргазвыдобычу".

Также генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании должностных лиц "Укргаздобычи".

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