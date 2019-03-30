СБУ арестовала скандального лже-бойца АТО из Грузии
При обыске оказалось, что Вано Надирадзе поддерживал активную переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульським
Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали гражданина Грузии Вано Надирадзе, который утверждал, что якобы участвовал в боях на Донбассе на стороне ВСУ.
Как оказалось, после депортации из Украины он вновь незаконно попал на территорию страны из Молдовы, после чего был объявлен в розыск органами Национальной полиции Украины.
"Каково же было удивление стражей порядка, когда сегодня утром во время совместной со спецподразделением НПУ "Корд" операции у задержанного "патриота Украины" В. Надирадзе на телефоне оказалась переписка с неоднократно "спаленным" СБУ агентом российских спецслужб Н. Дульським, в которой последний координирует с задержанным деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине", – сообщили в СБУ 30 марта.
Речь идет о скрывающемся за пределами страны, но сохраняющем украинский паспорт Николае Дульском, который организовал в интересах России как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации в Украине.
Напомним, что в 2017 году Надирадзе и еще семеро граждан Грузии были выдворены из Украины, поскольку находились в стране незаконно. Часть депортированных утверждала, что воевала в рядах "Грузинского легиона".
Однако, как уже сообщалось, в министерстве обороны Украины эту информацию опровергли и заверили в том, что Надирадзе не является бойцом ВСУ и не имеет статуса участника боевых действий. Командир "Грузинского легиона" это также подтвердил.
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