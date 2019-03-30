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СБУ арестовала скандального лже-бойца АТО из Грузии

Сегодня, 13:38

При обыске оказалось, что Вано Надирадзе поддерживал активную переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульським

Арест Вано Надирадзе
Арест Вано Надирадзе. Фото: СБУ
СБУ арестовала скандального лже-бойца АТО из Грузии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f52/4fc/5c9f524fc9c32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f52/4fc/5c9f524fc9c32.jpg Украина При обыске оказалось, что Вано Надирадзе поддерживал активную переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульським

Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали гражданина Грузии Вано Надирадзе, который утверждал, что якобы участвовал в боях на Донбассе на стороне ВСУ.

Как оказалось, после депортации из Украины он вновь незаконно попал на территорию страны из Молдовы, после чего был объявлен в розыск органами Национальной полиции Украины. 

"Каково же было удивление стражей порядка, когда сегодня утром во время совместной со спецподразделением НПУ "Корд" операции у задержанного "патриота Украины" В. Надирадзе на телефоне оказалась переписка с неоднократно "спаленным" СБУ агентом российских спецслужб Н. Дульським, в которой последний координирует с задержанным деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине", – сообщили в СБУ 30 марта.

Речь идет о скрывающемся за пределами страны, но сохраняющем украинский паспорт Николае Дульском, который организовал в интересах России как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, что в 2017 году Надирадзе и еще семеро граждан Грузии были выдворены из Украины, поскольку находились в стране незаконно. Часть депортированных утверждала, что воевала в рядах "Грузинского легиона".

Однако, как уже сообщалось, в министерстве обороны Украины эту информацию опровергли и заверили в том, что Надирадзе не является бойцом ВСУ и не имеет статуса участника боевых действий. Командир "Грузинского легиона" это также подтвердил.

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Тег Грузия, СБУ, солдат, депортация, грузинский легион, Надирадзе

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