СБУ: Кремль продолжает "раскачивать" Украину и выбрал новый приоритет

В спецслужбе обратили внимание на попытки России поссорить верующих украинцев

Российские спецслужбы не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию в Украине и своим новым приоритетом выбрали раздувание конфликтов между представителями разных церковных конфессий.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Владимир Кононенко.

По его словам, с начала года СБУ пресекла 18 попыток различного вида провокаций, при том, что спецслужбы РФ активизировали попытки дестабилизировать ситуацию и дискредитировать Украину.

"Новым приоритетом их деятельности является провоцирование межконфессиональных конфликтов. На это будут направлены основные усилия противника в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Также Кононенко отметил, что россияне, среди прочего, планируют "втемную" использовать патриотические структуры.

"Нами уже фиксируется налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны к передаче средств на выполнение этих задач", – подчеркнул он, добавив, что в России готовят создание различных конфликтных ситуаций, в том числе и с захватом зданий.

Напомним, ранее в Харькове сотрудники СБУ разоблачили командира пограничников, который готовился перебежать к боевикам так называемой "ЛНР".

Также мы писали о приговоре военному из Нацгвардии, которого уличили в шпионаже в пользу России.

Кроме того, спецслужбы разоблачили ученую из Харькова, торговавшую военной информацией.