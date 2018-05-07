СБУ обнаружила в Сумах оружие и боеприпасы с Донбасса

Сотрудники СБУ обнаружили в Сумах оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Правоохранители установили, что житель областного центра хранил военные средства поражения в личном подсобном помещении вблизи места жительства. Во время санкционированного обыска в здании сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, 4 гранаты Ф-1 и 2 тротиловые шашки. Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного ввоза в Сумскую область оружия с Донбасса", – говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами") и сообщения злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области полиция изъяла у водителя автомат Калашникова и пистолет. Как стало известно, оружие было найдено во время досмотра автомобиля в Нежинском районе – в салоне машины, которой управлял местный житель, оперативники обнаружили и изъяли "предметы, похожие на автомат Калашникова и револьвер системы Наган".

Напомним, на Донбассе после лесного пожара нашли схрон с гранатометами.