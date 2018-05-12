СБУ передала музею Шевченко уникальные архивы: опубликованы фото

Сегодня, 13:52

Музей Шевченко в Каневе получил из рук председателя СБУ рассекреченные документы

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время рабочей поездки в Черкасскую область передал музею имени Тараса Шевченко в Каневе уникальные архивные документы о Владимире Науменко, выдающемся исследователе творчества Кобзаря.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, в архиве СБУ есть уникальные материалы, которые могут пролить свет на малоизвестные страницы прошлого.

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"Мы проводим постоянную работу по снятию грифов с засекреченных советскими спецслужбами архивных материалов", ‒ подчеркнул Грицак.

Также он добавил, что, рассекречивая эти документы, СБУ способствует восстановлению исторической справедливости.

"Гибридная война РФ имеет целью уничтожить нашу идентичность, стереть прошлое и лишить будущего. Как и сто лет назад (российские спецслужбы) перекручивают события, лицемерно манипулируют фактами, а всех несогласных пытаются уничтожить", ‒ заявил он, добавив, что россияне действуют по давно разработанному сценарию.

Грицак отметил, что "Шевченко был пророком еще тогда, предупреждая о коварстве "наших братьев".

Одной из знаковых для Украины фигур, боровшихся за сохранение национальной идентичности украинцев, был Владимир Павлович Науменко ‒ выдающийся педагог, ученый, культурный и общественный деятель, поборник культурной самобытности украинцев. Сотрудники спецслужбы разыскали архивно-уголовное дело № 232 против ученого и передали его копию музею.

"Владимир Науменко, который сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества Тараса Шевченко, был арестован, а уже на следующий день расстрелян и похоронен палачами в общей могиле с другими жертвами большевиков", ‒ сообщил Василий Грицак.

В свою очередь, руководитель музея Марьян Пиняк выразил благодарность председателю СБУ и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с архивом спецслужбы в восстановлении правдивой истории о Шевченко, Чернечей горе, музее и людях, которые многое сделали для сохранения памяти Кобзаря.

Отметим, что ранее в Херсонской области украинские аграрии вырастили из риса гигантский портрет Тараса Шевченко площадью 1370 кв. м.

А в Киеве появился гигантский "Кобзарь" высотой два метра. Говорят, это самый большой из подобных экспонатов в мире.
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Источник:

"Сегодня"

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