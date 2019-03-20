СБУ предотвратила ввоз антиукраинских книг из РФ

Сотрудники СБУ изъяли образцы изданий и направили их на экспертизу

Фото из открытых источников.

СБУ предотвратила ввоз антиукраинских книг из РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22c/5f5/5c922c5f5c93f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22c/5f5/5c922c5f5c93f.jpg 2019-03-20T14:20:00+02:00 Украина Сотрудники СБУ изъяли образцы изданий и направили их на экспертизу

Через таможенный пост Киевской таможни ГФС пытались ввезти антиукраинские книги из РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что жительница столицы, которая занимается реализацией печатных изданий, заказала книги из РФ для продажи на территории Украины без осуществления надлежащего декларирования импортируемого товара. Отправление женщина планировала получить через сервисы международной почтовой связи", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра книг на одном из таможенных постов Киевской таможни ГФС сотрудники СБУ изъяли образцы изданий и направили их на экспертизу в Государственный комитет телевидения и радиовещания.

"По заключению Госкомтелерадио обнаруженная печатная продукция отнесена в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека", – отметили в спецслужбе.

В соответствии со ст. 472 Таможенного кодекса Украины решается вопрос о составлении админпротокола о нарушении таможенных правил.

Ранее Госкомитет телевидения и радиовещания Украины отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 26 книг, в которых присутствуют признаки вражеской пропаганды.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада ввела разрешительную процедуру для ввоза в Украину книг, напечатанных в Российской Федерации, а также ввозимых с территории России и временно оккупированных территорий Украины.

А между тем, украинцы все меньше читают. Если еще пять лет назад 49% наших граждан проводили свой досуг с книгой, то за последний год читали всего 43% украинцев. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Research&Branding Group среди 1802 украинцев во всех регионах, кроме неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. "Сегодня" выяснили причины снижения потребности украинцев в чтении.

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