СБУ запретила въезд в Украину известному российскому комику

Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года гражданину Российской Федерации комику Даниле Поперечному, который 18 мая должен был выступить с концертом в Киеве.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", – сообщили в пресс-центре СБ Украины во вторник утром.

Вместе с тем, как сообщается на странице в соцсети Facebook Гражданского движения "Відсіч", причиной такого решения стала антиукраинская позиция артиста. Отмечается, что комика уличили в поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила на пять лет въезд в Украину российской телеведущей и участнице популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерине Варнаве.

Также Служба безопасности на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал Крым.

Напомним, российский режиссер Федор за поддержку российской агрессии против Украины.

Ему вменяется антиукраинская пропаганда, открытая поддержка агрессивной политики России по отношению к Украине, манипулирование общественно значимой информацией.