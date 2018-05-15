СБУ запретила въезд в Украину известному российскому комику

Сегодня, 11:31

Причиной такого решения стала антиукраинская позиция Даниила Поперечного

Данила Поперечный. Фото: facebook.com/hellobloggerru
Данила Поперечный. Фото: facebook.com/hellobloggerru

Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года гражданину Российской Федерации комику Даниле Поперечному, который 18 мая должен был выступить с концертом в Киеве.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", – сообщили в пресс-центре СБ Украины во вторник утром.

Вместе с тем, как сообщается на странице в соцсети Facebook Гражданского движения "Відсіч", причиной такого решения стала антиукраинская позиция артиста. Отмечается, что комика уличили в поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила на пять лет въезд в Украину российской телеведущей и участнице популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерине Варнаве.

Также Служба безопасности на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал Крым.

Напомним, российский режиссер Федор  за поддержку российской агрессии против Украины.

Ему вменяется антиукраинская пропаганда, открытая поддержка агрессивной политики России по отношению к Украине, манипулирование общественно значимой информацией.
Украина, сбу, запрет, въезд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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