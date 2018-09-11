Счастье от работы: COMFY запустила проект #COMFYPEOPLE о своей уникальной команде

В рамках глобальной стратегии развития бренда работодателя компания COMFY запустила собственный контент-проект о людях, которые стоят за успехами компании, каждый день делают профессиональные и личные прорывы, делятся своим опытом с новичками и драйвят своей энергией в режиме нон-стоп.

Цель проекта – рассказать о самом ценном в компании COMFY — сообществе талантливых, самодостаточных, счастливых людей, которые самореализовываются, живут интересной жизнью и готовы принимать в свои ряды единомышленников.

В откровенных интервью сотрудники СOMFY рассказывают свои секреты, делятся рабочими лайфхаками и раскрываются с неожиданной стороны. Что заставило известного диджея оставить успешную музыкальную карьеру и стать руководителем онлайн-магазина СOMFY, а шеф-повара – повернуть жизнь на 180 градусов и возглавить видеопродакшн? И как совмещают свои увлечения и основную работу? Шепотом упоминаются даже те секреты, которые обсуждают только в закрытых кругах.

Все яркие материалы, истории и видео проекта #COMFYPEOPLE можно посмотреть на сайте http://work.comfy.ua/



О компании COMFY



COMFY – одна из крупнейших сетей магазинов техники и электроники в Украине, первый мультиканальный ритейлер, лидер по эффективности в отрасли. Компания основана в 2005 году. Штаб-квартира COMFY находится в г. Днепр, Украина. По состоянию на май 2018 г. сеть представлена 90 магазинами современного формата в более чем 50 городах Украины. В компании работает 3000 человек.

Для получения дополнительной информации посетите, пожалуйста, сайт http://comfy.ua

и корпоративный блог компании COMFY http://blog.comfy.ua