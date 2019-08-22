"Сегодня" вместе со всей страной отмечают День Украинца

Накануне мероприятий по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости "Сегодня" решили учредить праздник, которого пока нет в официальном календаре – День Украинца. По разным подсчетам, в мире нас более 60 миллионов. Кроме 42 миллионов в Украине, еще 15-20 миллионов украинцев проживают в различных диаспорах.

"Сегодня" расскажут, как проходит обычный день украинцев в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Так, военный корреспондент "Сегодня" Александр Махов с передовой в Донецкой области и корреспондент в Евросоюзе Зоряна Степаненко рассказали, как как они живут и работают.

Александр Махов, военный кореспондент "Сегодня": Утро военкоров начинается с длинной поездки на позиции военных. Как всегда, со мной оператор мной и пресс-офицер, который сопровождает нас на позиции. Сейчас мы направляемся практически в сторону Донецка.

Боевики находятся примерно в километре отсюда. На передовой приходится вприсядку лезть окопами, на самый-самый передок, чтобы зритель мог получить информацию от бойцов, которые каждый день защищают украинскую землю.

Попадаем на обед для украинских бойцов. К боевикам 300 метров, а у нас на столе – борщ, чеснок и сало

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С помощью артиллерийской мины 120 калибра, которая запрещена для стрельбы, можно занятся спортом. Своеобразный фитнес на передовой.

Зоряна Степаненко, журналист европейского бюро телеканала "Украина": Я люблю свою работу, хотя бы потому, что каждый мой день не похож на предыдущий. Различные герои, истории, съемки, а следовательно – и разный распорядок дня.

Сегодня, пока большинство жителей Брюсселя еще в постели, мы с оператором с пяти утра на ногах, потому что едем на юг Франции.

Нас ждут в долине французской реки Рона, в местности, которая славится одним из самых вкусных вин в мире.

Благодаря подсказкам диаспоры мы разыскали украинку. Историю Юлии Крут снимаем для спецпроекта "Сегодня" 22 августа.

Выключаем камеру, когда вечереет. Это был мой день. Обычный день украинца. Давайте праздновать его вместе? Делитесь своим днем ​​в соцсетях и смотрите "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина" о дне Украинца во всем мире.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

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Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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