Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи

С августа 2014 года Фонд Рината Ахметова работает в режиме своей крупнейшей программы – Гуманитарного штаба

/ Фото: fdu.org.ua

Каждый год 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. В нашей стране лидером благотворительного сектора и самой большой личной инициативой в этой сфере является Фонд Рината Ахметова.

С августа 2014 года Фонд Рината Ахметова работает в режиме своей крупнейшей программы – Гуманитарного штаба. Его главная задача – помочь наиболее незащищенным мирным жителям Донбасса: старикам, людям с инвалидностью, детям, многодетным семьям. Они получают как адресную медицинскую помощь, так и продуктовые наборы. Благодаря активной деятельности Фонда спасены жизни более миллиона человек на востоке страны. Эта работа продолжается. По данным ООН, на Донбассе миллионы людей по-прежнему нуждаются в самом необходимом, и в первую очередь в продуктах питания. Поэтому сегодня бригады мобильной выдачи Фонда доставляют наборы выживания в 87 населенных пунктов "серой зоны" и вдоль линии соприкосновения. Наборы также можно получить в семи стационарных населенных пунктах.

У каждого из тех, кто получает помощь Рината Ахметова, своя история, полная боли и переживаний. Не стала исключением и семья Заруба из поселка Мироновский, в Бахмутском районе. Ее глава, Лина Александровна самостоятельно воспитывает троих детей да еще ухаживает за пожилой матерью. Постоянная тревога за родных – одно из самых страшных последствий вооруженного конфликта для женщины.

"Помню, как в один из сильных обстрелов я была на дежурстве в местной больнице. Мама и дети дома прятались в подвале, а потом их вывезли в Бахмут. Я же в Мироновском помогала раненым и никак не могла связаться с семьей. Поэтому всматривалась с ужасом в лицо каждого, ожидая увидеть родные черты. Только позже удалось и мне выехать в Бахмут", – рассказала Лина Александровна.

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Вернувшись спустя несколько месяцев из Бахмута, семья застала печальную картину: родной дом стоял без крыши и окон, помещения залиты дождевой водой. На обломках мебели сидел старый домашний кот, с которым они уже мысленно попрощались.

"Кот плакал, когда мы взяли его на руки, – вспоминала Лина Александровна. И добавила: – К сожалению, после пережитых потрясений мое здоровье сильно пошатнулось и теперь я не работаю. Живем за счет помощи Рината Леонидовича – большое ему спасибо, что не забывает".

Гуманитарная деятельность Фонда Рината Ахметова получила признание и высокую оценку за рубежом. Сегодня он полноправный участник Европейского центра фондов (EFC) и международного благотворительного сообщества.

Ежегодная конференция EFC объединяет более 500 крупнейших европейских и международных благотворительных организаций. Участвуя в мероприятиях такого уровня и обмениваясь опытом, Фонд затем внедряет новейшие стандарты филантропии в Украине.

Еще одним направлением работы на международной арене стало максимальное привлечение мирового сообщества к одному из самых крупных вооруженных конфликтов ХХІ века, который происходит сегодня в центре Европы. Для этого Фонд издал и презентовал в 2018 году фотокнигу "Донбасс и Мирные" – летопись трагических событий на востоке Украины, ставшую шокирующим открытием для многих тысяч европейцев.

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