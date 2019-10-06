Семья убитой правозащитницы Ноздровской почти два года ждет справедливости

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Преступление без наказания. Семья убитой правозащитницы Ирины Ноздровской почти два года ждет справедливости. Подозреваемого задержали, но приговора суда до сих пор нет. Ноздровская поплатилась жизнью за то, что требовала наказания для убийцы своей сестры. Как сейчас живет семья, которая потеряла двух дочерей? И какая судьба детей погибших женщин?

Громкое дело об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской потрясло всю Украину и не только. Напомним, женщина исчезла 29 декабря 2017 года, а в начале 2018 – ее тело нашли в селе Демидов. Ноздровская долгое время пыталась добиться справедливого наказания для убийцы своей сестры – Светланы Сапатинской. Но так и не дождалась. Судебные заседания до сих пор продолжаются.

Почти два года прошло со дня убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, а еще четыре – с гибели младшей сестры Светланы. Впрочем, их мать до сих пор не оправилась.

В сентябре 2015 года года младшую, Светлану, сбил на своем автомобиле Дмитрий Россошанский. Рассмотрение дела затягивалось. Ирина Ноздровская, как юрист, два года оббивала пороги всех инстанций, и 27 декабря 2017 года наконец добилась справедливости – Россошанскому объявили приговор – 7 лет тюрьмы. А 29 декабря Ноздровская исчезла. Через несколько дней ее тело без одежды с многочисленными ножевыми ранениями нашли в реке, недалеко от дома. В убийстве Ирины признался отец Дмитрия Россошанского, но буквально через неделю передумал.

Они живут на одной улице. Лишь несколько метров между домами двух семей. Той, что потеряла дочерей и той, которую в этой потере пострадавшие обвиняют.

Высокий забор, за которым виднеется дом подозреваемых. Но никто не открывает. А в воротах обычной сельской хаты "Сегодня" встречает Екатерина.

В центральной комнате диван, несколько стульев, детская мебель, иконы. От некогда счастливой семьи остались только фото.

Екатерина Микуловна рассказывает: в день исчезновения Ирина ехала с работы домой. Ее путь зафиксировали камеры наблюдения. Женщина около 16 часов шла к метро "Крещатик", оттуда доехала до станции "Героев Днепра". Далее следы теряются. Последний раз Екатерина слышала голос дочери, когда та сказала, что едет домой.

У 26-летней Светланы остался 8-летний сын Матвей, у Ирины – 20-летняя дочь Анастасия.

Настя переехала из Демидова в Киев 8 месяцев назад. В доме, где жила вместе с мамой ей трудно, потому что все напоминает о ней. Неравнодушные люди собрали деньги и купили девушке квартиру. Здесь она живет вместе с кошкой Лейлой. За чашкой чая вспоминает последний телефонный разговор с мамой.

"Я даже не сказала маме, что люблю ее, просто попросила денег и все. Я вообще очень редко маме говорила какие-то слова, люблю ее", – делится девушка.

Трагедия разделила жизнь этой семьи на "до" и "после". Сейчас Екатерина Микуловна вместе с Сергеем Саловичем ухаживают за могилами дочерей, на места их смертей приносят цветы. Главного подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской задержали еще 9 января 2018, но судебные заседания до сих пор продолжаются.

Как сообщалось, 38-летняя Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке1 января 2018 года.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской – Светлана Сапатинская.

Напомним, 9 января суд избрал меру пресечения для Россошанского в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога. Сам подозреваемый просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время адвокаты подозреваемого в убийстве Ноздровской обжаловали решение суда о мере пресечения и заявили, чтоРоссошанский себя оговорил.

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