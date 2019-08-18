Семья украинцев на неделю отказалась от хлеба: результаты эксперимента

Для семьи Слухаенко этот неделя выдалась не только не сладкой, а и не хлебной

Килограммы печенья в блестящих обертках, армия шоколадных конфет и тонны тортов и пирожных на прилавках украинских магазинов. Ассортимент кондитерских так и манит покупателей к прилавкам. Среди любителей такого перекуса и семья Слухаенко.

Но ради эксперимента семья рискнула отказаться от сладкой привычки.

О результатах чуть позже, а пока отправляемся к диетологу, разбираться в пользе и вреде сладких мучных изделий.

"В молодости мы можем себе это позволить, но что касается после 35 лет – желательно убирать, потому, что это действительно нагрузка для организма. Мы истощаем его ресурсы и соответственно раньше стареем и у нас появляются те или иные заболевания", – говорит Людмила Гончарова, диетолог.

Подсластить душу, в идеале, говорят диетологи можно фруктами или сухофруктами. Если же жизнь без пирожных невыносима - советуют переходить на бездрожжевое лакомство.

"Мы на закваске сделали такие виды изделий сдобные, что даже на дрожжах такие не получаются. Наши круасаны, мало того что не на масле, так еще и на закваске", – делится Юрий Левин, совладелец бездрожжевой пекарни.

В пекарне Юрия представлено более шестидесяти видов пирожных. Имеет он и свой рецепт "Киевского торта" и "Птичьего молока".

А вот для семьи Слухаенко этот неделя выдалась не только не сладкой, а и не хлебной.

"На протяжении всего эксперимента на ужин у меня было одно меню. Вот такой салат. Здесь у меня есть сыр, томаты, зелень и огурец", – рассказывает Наталья.

Вес и Натальи и Никиты за неделю эксперимента не изменился, однако чувствовать себя стали лучше. Говорят, теперь, по крайней мере, просыпаться утром стало проще.

В свою очередь, диетолог Светлана Фус рекомендует не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом.

Напомним, ранее мы делилисьрецептом полезного хлеба от Марины Боржемской.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

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