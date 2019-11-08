Семья в Коростене воспитывает семь приемных дочерей

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Очередь к зеркальцу или толпа возле шкафа в семье, где подрастает семь дочерей – такое происходит почти каждый день. Зато с домашними делами семь хозяек справляются очень быстро.

"Сегодня" рассказывают о том, как девочки, лишенные родительской заботы, получили новую семью.

Корреспонденты побывали в Коростене, Житомирской области, в детском доме семейного типа. Мы увидели, как большая дружная семья репетирует песню о маме.

Девочки – воспитанницы детского дома семейного типа, а значит – одна семья. 14-летняя Лиля – самая старшая из детей. Говорит: в том, что в семье одни девочки, есть свои преимущества.

"Например, на праздники каждый делает по одному блюду и уже стол накрыт, быстро так", – рассказала воспитанница.

Охотников поработать – вдоволь. Главное, чтобы места на всех хватило.

У супругов Стець – двое родных по крови детей, и когда те выросли, муж и жена приняли важное решение – брать малышей на воспитание.

"Было тяжело с самого начала, когда мы сливались в семью. Те, что поменьше, они называют сразу мамой, те, что постарше, стесняются, но в душе тоже называют мамой", – говорит мама-воспитательница детского дома семейного типа Лилия Стець.

Кроме дочерей, Лилия занимается еще сотнями детей, она – директор школы. Успевает все.

"У нас очень все хорошо налажено. До семи часов вечера я работаю вообще с детьми, на работе, и со своими, после семи я занимаюсь подготовкой своей к работе", – поделилась женщина своим обычным графиком.

Да и сестрам скучать некогда, у них полно девичьих дел. Например, когда они собираются вместе куда-нибудь, дружно и весело обсуждают, во что нарядятся.

Недавно старшие дети побывали на мотивационном тренинге от Фонда Рината Ахметова. Готовились тщательно, а вернулись с кучей эмоций и подарками – картами добрых дел. Одну из них даже повесили в школе.

"Мы уже перед уроком обнимаем друг друга, у нас детей немного в классе, и я говорю – вот смотрите, мы сделали с вами доброе дело", – говорит Лилия Стець.

Не каждый решится посвятить свою жизнь воспитанию детей, о которых некому беспокоиться. Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – нет!" уже более десяти лет помогает таким мальчикам и девочкам обрести счастье в семье.

"Я не слышала, чтобы кто-то больше, кроме Рината Ахметова, этим занимался вот так, вплотную, чтоб это и пропагандировалось даже. Большое ему спасибо, как человеку, которого задела вот эта вот больная тема для нашего государства", – подчеркнула Лилия Стець.

Более пяти тысяч детей все еще ждут своих родителей, с их анкетами можно ознакомиться на портале "Сиротству – нет!".

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Благодаря большим национальным проектам Фонда более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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