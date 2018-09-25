Сенсация: новая победа фартового игрока "Лото-Забава" из Черкащины

Во время розыгрыша 998-го тиража лотереи "Лото-Забава", который состоялся 23 сентября 2018 года, произошло невероятное событие. В конкурсе "Багаті та Відомі" фортуна улыбнулась Александру Древалю из села Старый Коврай (Черкасская область) – почетному участнику "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", который вновь оказался в студии любимой лотереи

Александр Николаевич не оставлял свое любимое хобби даже после выигрыша 15 апреля 2018 года – 1 000 000 гривен. Тогда счастливчик получил статус 288-го миллионера "Лото-Забава". Вскоре он приехал в Киев, чтобы принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" и получить чек из рук любимых ведущих – Ларисы Руснак и Анатолия Гнатюка. В рамках эксклюзивной программы по просьбе победителя оператор государственных лотерей "М.С.Л." устроил Александру Древалю и его дочери частную экскурсию по Киево-Печерской Лавре и поездку в знаменитое Межигорье с посещением "Хонки" и музея ретро-автомобилей.

Интересно, что еще до того, как стать миллионером, Александр Древаль успел уже дважды побывать в студии "Лото-Забава" в качестве основного игрока. Таким образом, приезд на прямой эфир 23 сентября стал уже четвертым визитом победителя на студию. Почетный миллионер оказался в белом ряду на месте №24, и колесо конкурса "Багаті та Відомі" выбрало именно его. Александр Николаевич мгновенно выиграл 50 000 гривен, а в конце розыгрыша удвоил сумму своего приза в Суперигре и выиграл 100 000 гривен.

23 сентября в 998-м тираже также был выигран приз в категории "три горизонтали с одной льготной подковкой". Разделили выигрыш в 1 000 000 гривен двое игроков – из Одесской и Харьковской областей. Первый будущий владелец 500 000 гривен приобрел свой счастливый билет №0154774 в Одессе на точке продажи лотерейных билетов, которая находится по адресу: ул. Шклярука, 6. Второй любимец фортуны, который выиграл 500 000 гривен, купил билет № 0099425 в г.Изюм (Харьковская область) на фартовой точке по адресу: ул. Фрунзе, 40-А.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет всех победителей 998-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.