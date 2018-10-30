"Серая зона" сокращается: волонтер рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
На некоторых участках продвижение составило до полутора километров, говорит Юрий Мысягин
Ситуация на Донбассе все больше меняется в пользу украинских военных. Они возвращают под контроль Украины территории, ранее находившиеся в "серой зоне", где не было ни законной власти, ни управления пророссийских боевиков.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, на некоторых участках фронта, на уровне командир батальона – командир бригады, успешно принимаются решения о небольших продвижениях вперёд.
"Если бригада видит перед собой часть серой зоны, на которой есть более лучше и стратегически выгодней высота или позиция и её можно занять, и успешно закрепиться – принимается решение о ее занятии", – рассказывает помощник украинкой армии.
По его данным, за последнее время ВСУ где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв. км территории.
"А где-то вырыли подземные ходы на позиции, вынесенные вперед. Да, именно подземные ходы, которые тянутся на десятки метров. Пехота не сидит сложа руки", – продолжает волонтер.
Пока ещё тепло и не промерзла земля, есть возможность пройти вперёд, вырыть новые позиции и закрепиться на них – бригады успешно этим пользуются, продолжает он.
"На многих участках передовой, серая зона потихоньку сокращается", – подытожил Мысягин.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ под Донецком взяли стратегическую высоту.
Также ранее сообщалось, что в Генштабе рассказали, как ВСУ продвинулись на два километра и окружили Желобок с трех сторон.
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