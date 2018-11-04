Шесть стран на старом авто: как путешествуют украинцы

Ребята за три недели планируют объехать Черное море на старом Smart

Шесть стран за три недели на стареньком Smart. В новое путешествие отправились жители Николаева. Ребята ездят по миру на стареньких авто.

В прошлый раз они преодолели 10 тысяч километров по Африке на "Москвиче". Теперь путешествуют вокруг Черного моря. Для этого похода, как и для путешествия по Африке, приобрели подержанный автомобиль за 66 тысяч гривен. Проехать придется немало, поэтому машину готовят к дистанции.

"Меняем все жидкости, тормозную систему, масла, фильтры, ремни", – рассказал путешественник Андрей Ликсов.

Стартуют ребята из Украины через Румынию, Болгарию, Турцию, Иран, Азербайджан, Грузию. В Украину вернутся уже на пароме.

На этот раз путешественники планируют проехать 6 тысяч за 21 день. С учетом денег на покупку авто, ребята запланировали потратить 200 тысяч гривен. Средства предоставили спонсоры, которых искали в интернете.

Ребята уверены, что путешествия на автомобиле дарят особые впечатления.

"Можно на машине легко путешествовать куда-угодно. Тем более, что сейчас много стран, в которые вообще никакие документы не нужны", – пояснил Ликсов.

"Москвич", на котором объездили 10 африканских стран, там и продали – мавританцу за символические 200 евро. А вот Smart, когда вернутся, разыграют в соцсетях, для чего придумают специальный квест на основе отснятого в путешествии видео.

Не так давно мы рассказывали о том, как украинец покоряет Центральную Америку на велосипеде.

Ранее мы писали, что украинец впервые стал членом престижного сообщества путешественников Yacht Club de Monaco.

Как сообщалось, украинцы на яхте "Нептун" за 2,5 месяца преодолели четыре моря.