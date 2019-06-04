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Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов планеты

4 июня, 15:58

Отличились высшие учебные заведения из Киева, Харькова, Львова и Сум

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Иллюстрация. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В рейтинг лучших университетов мира попали шесть украинских вузов из Харькова, Киева, Львова и Сум.

Список из ТОП-тысячи институтов планеты The QS World University Rankings был составлен британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

Рейтинг оценивал университеты по следующим репутации в академической среде, цитируемости научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам и относительной численности иностранных преподавателей и студентов.

Лучшим среди украинских вузов оказался Харьковский университет имени Каразина – 481 место (в прошлом году – на 401-410 позиции).

Вторым стал Киевский национальный университет имени Шевченко – он занимает 531-540 позицию (в 2018 году – 411-420 место).

Третьим признан Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского" – 601-650 место (в 2018 году – 501-550 позиция).

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" стал четвертым представителем Украины – 701-750 позиция (без изменений по сравнению с прошлым годом).

Львовский политехнический национальный университет разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции. В прошлом году Сумской госуниверситет находился на 801-1000 позициях.

Стоит добавить, что из ТОП-1000 вылетел Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, который в 2018 году занимал 801-1000 позиции.

Лидером рейтинга стал вошли Массачусетский технологический университет (США), Стэндфордский университет (США), Гарвардский университет (США), Калифорнийский технологический университет (США), Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), Швейцарский федеральный технологический институт, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет, UCL (Великобритания).

Напомним, ранее мы писали о самых популярных вузах Украины по результатам вступительной кампании: в тройку лидеров попали Киевский национальный университет имени Шевченко, Киевский политехнический институт и Львовский национальный университет имени Франко.

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Тег Киев, Харьков, Львов, рейтинг, вузы, сумы, университеты

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