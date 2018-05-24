Шестеро украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии – Климкин

Пятеро моряков сегодня утром прибыли на Родину, еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении

Шестеро украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Благодаря совместным с нидерландскими и нигерийскими друзьями усилиям удалось освободить из пиратского плена шестерых наших соотечественников. Они почти месяц удерживались в заложниках в дельте Нигера. Пятеро моряков – граждан Украины сегодня утром прибыли на Родину, все живы и здоровы. Еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении, но в ближайшее время вернется домой", – написал он.

Министр поблагодарил нидерландских и нигерийских партнеров за искреннюю заботу и кропотливую круглосуточную работу, благодаря которой удалось спасти человеческие жизни.

"Убежден, что наши совместные действия являются достойным примером международной взаимопомощи в борьбе с пиратством 21 века", – написал Павел Климкин.

Напомним, ранее нигерийские пираты освободили шестерых членов экипажа немецкого судна Demeter. Среди похищенных был один украинец.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали двух румынских "пиратов", которые заблудились во время прогулки по Дунаю. Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, стражи границы узнали о нарушителях благодаря сообщению румынских коллег о том, что катер типа Pirat свернул с основного течения реки во внутренние воды Украины.