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Шествие в память о погибших на Майдане: онлайн-трансляция

18 февраля, 20:11

Сотни людей почтили память героев "Небесной сотни"

Фото "Украинского национального института памяти"

Фото "Украинского национального института памяти"

В центре Киева, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, 18 февраля, проходитшествие памяти.

Сайт "Сегодня" ведет онлай-трансляцию.

Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции достоинства.

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Как известно, именно 18 февраля сотрудники тогда еще милиции и "Беркута" начали применять оружие против активистов Майдана. На улицах в центре города запылали баррикады, загорелся Дом профсоюзов.

В кровопролитных столкновениях погибли более ста человек – Небесная сотня Украины.

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Майдан Незалежности небесная сотня революция достоинства

Источник: Сегодня

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