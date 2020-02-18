Шествие в память о погибших на Майдане: онлайн-трансляция

В центре Киева, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, 18 февраля, проходитшествие памяти.
Сайт "Сегодня" ведет онлай-трансляцию.
Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции достоинства.
Как известно, именно 18 февраля сотрудники тогда еще милиции и "Беркута" начали применять оружие против активистов Майдана. На улицах в центре города запылали баррикады, загорелся Дом профсоюзов.
В кровопролитных столкновениях погибли более ста человек – Небесная сотня Украины.
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