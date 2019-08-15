Школа, уроки, стирка: выбираем самый полезный гаджет в семье школьника

Вопрос подготовки к школе сегодня как никогда актуален. Для покупки всего необходимого по старинке заготовлен стандартный список, который родители пополняют из года в год

А есть гаджет, который упрощает жизнь не столько школьника, сколько его родителей, так как освобождает много времени и для совместной подготовки уроков, и для семейного времяпровождения. Мы говорим о стиральной машине – незаменимой помощнице всей семьи.

В контексте предстоящего учебного года с сотнями загрузок и стирок детского белья, рубашечек, юбочек, брюк и спортивной формы стоит задуматься, не пора ли обновить свой полуавтомат на современную стиралку? Вместе с экспертами популярной сети магазинов бытовой техники и электроники "Фокстрот" мы подобрали ответы на самые важные вопросы.

Какой тип загрузки лучше?

Выбирая новую стиральную машину нужно определить тип загрузки – вертикальный, двойной или фронтальный. Можно выбрать привычный вариант, такой как был до этого, а можно сравнить особенности каждого, чтобы найти оптимальное решение.

Машины с вертикальной загрузкой занимают мало места и поместятся в небольшой ванной комнате или нише. Крышка у них открывается сверху, что дает несколько преимуществ – в процессе стирки можно добавить забытую вещь, которая внезапно нашлась. А чтобы достать или положить вещи не нужно нагибаться, что может быть актуально для пожилых людей.

Из недостатков можно выделить два момента – небольшой выбор моделей и невозможность встроить стиральную машину в мебель.

Машины с фронтальной загрузкой очень сильно отличатся между собой, ведь многое зависит от объема бака и функционала. Среди главных особенностей – люк, который находится на передней панели. Стоимость таких моделей обычно ниже, чем у машин с вертикальной загрузкой. Такую стиралку можно встроить в мебель или использовать как подставку.

Из недостатков – для открытия дверцы нужно пространство в ванной комнате и необходимость нагибаться при загрузке/разгрузке.

Стиральные машины двойного типа дают возможность одновременной загрузки вещей сразу в два барабана, что позволит стирать по отдельности любые ткани.

Какой тип управления выбрать?

Панель управления может быть двух типов – механическая и электронная.

Машины с механической панелью имеют несколько поворотных переключателей. С их помощью вы устанавливаете тип ткани, температуру воды и количество оборотов/полосканий.

На электронном дисплее, обычно, больше параметров стирки. Например, можно увидеть, на каком этапе находится цикл стирки и сколько осталось времени до конца. Также в некоторых моделях есть возможность создавать свои программы по стирке.

Сколько мне нужно килограммов?

Объем загрузки – это второй важный параметр, влияющий на выбор машины. Он зависит от количества людей, которые будут использовать стиралку. Обычно расчет идет следующим образом:

для 1-2 человек достаточно машины с загрузкой 4 кг;

для 3-5 человек – 6 кг;

для более чем 5 человек – 8-9 кг.

Но не стоит выбирать устройство по принципу "больше, значит лучше", здесь он не сработает. Большой объем – это автоматически крупные габариты, а значит меньше свободного места. Если вы будете стирать несколько футболок в машине, которая рассчитана на 7 кг, то получите чрезмерный расход воды. Поэтому выбирайте стиральную машину исходя из своих потребностей.

Что такое класс энергопотребления и количество оборотов?

Эффективность работы стиральной машины определяется в буквенных кодах. Вам нужно учитывать три показателя:

класс отжима – показатель влажности одежды после отжима: A — <45%, B — 45-54%, C — 54-63%, D — 63-72%, E — 72-81%, F — 81-90%, G — >90%

класс электропотребления отображает, насколько прибор будет экономным и сколько кВт/ч будет использоваться

скорость отжима варьируется от 300 до 1600 об/мин. Чем больше скорость, тем выше будет цена. Самый оптимальный вариант – 1000 об/мин, такая скорость не портит внешний вид одежды и структуру ткани.

А нужна ли сушка?

Стиральная машина с сушкой оснащена дополнительным ТЭНом, который во время цикла увеличивает температуру, барабан медленно вращается и таким образом, горячий воздух сушит белье непосредственно в машине. Стоимость гибридной стиралки будет ощутимо выше в сравнении с обычной моделью. При покупке сравните гибрид с отдельной сушильной машиной, чтобы найти подходящий вариант.

Плюсы:

экономия места в квартире: стиралка с сушкой занимает меньше места, чем два отдельных устройства;

экономия времени: постиранные мокрые вещи не нужно перекладывать в другую машину, сушка начнется автоматически;

экономия денег: совмещенное устройство стоит дешевле, чем два разных.

Минусы:

небольшое количество нужных режимов, которые есть в отдельной машине, многие вещи нельзя сушить;

хуже качество сушки, плотные и тяжелые вещи придется досушивать;

изначально нужно загружать ровно столько белья, сколько способна высушить машина, так как объем вещей для сушки меньше объема вещей для стирки;

гибридная машина потребляет больше электроэнергии, чем обычная стиралка.

Какие дополнительные функции выбрать?

Самый последний момент – дополнительные функции, они не всегда нужны, но могут стать приятным бонусом.

Bluetooth. Эта функция дистанционного управления будет доступна, если вы находитесь в квартире. Через приложение на смартфоне можно регулировать начало стирки.

NFC. Применение модуля NFC в стиральных машинах позволяет увеличить возможности стирки и самостоятельно устанавливать детали программы. С этим модулем также можно диагностировать поломку. На смартфон устанавливается программа, в которую вы вносите параметры для вещей, приготовленных к стирке (тип одежды, ткань, цвет, степень загрязненности и другие исходные данные). После чего запускается процесс стирки.

Wi-Fi. С этой функцией использование техники становится проще и доступнее. Вай-фай является виртуальным проводником между электроприбором и вашим смартфоном. Установив приложение на телефон, вы можете управлять функционалом техники дистанционно. То есть можно запустить стирку в нужное время, чтобы к вашему приходу домой вещи были постираны.

Взвешивание белья. Удобство функции заключается в том, что стиральная машина взвешивает загруженное содержимое и определяет время стирки. Такие машины служат дольше, так как не бывает перевеса, также снижается потребление воды, ведь процессор контролирует ее расход для выбранного веса белья.

Возможность дозагрузки белья. От обычной стиралки модели с такой функцией отличаются только дополнительной дверцей на люке загрузки. Во время остановки настройки не сбиваются, а при запуске цикл продолжается с того же момента. Очень удобная функция для большой семьи, где кто-то может забыть вовремя принести вещи в стирку.

Диаметр люка более 30 см. Если у вас недостаточно места в ванной комнате или на кухне – узкая стиральная машина решит эту проблему.

Открытие люка на 180°. Полное открытие люка позволяет комфортно загружать и разгружать белье. Эта функция будет полезна, если в комнате достаточно места и нет предметов, которые будут мешать открытию двери на 180 градусов.

Самоочистка барабана. Это режим профилактики, который позволят очистить агрегат от налета жира, грязи и других загрязнений.

Производители сделали все возможное, чтобы вам было комфортно стирать вещи. Готовьтесь к школе без лишних хлопот и выбирайте надежные стиральные машины в "Фокстроте".

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