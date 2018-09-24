Шоу, подарки и голливудская звезда: как в Украине отметили День благодарения (видео)

В этом году праздник собрал почти 300 тысяч человек

И стар, и млад – именно так в этом году украинцы отметили День благодарения. На центральную улицу столицы съехались семьи с разных уголков государства, чтобы вместе сказать простое слово "Благодарю" за все, что имеют в жизни.

"Я приехала из Фастова Киевской области специально на праздник благодарения", – говорит молодая девушка, ставшая участницей мероприятия.

"Мы семьей отменили все планы, вернулись раньше, чтобы присутствовать на этом празднике, готовились морально и духовно", – говорит вторая молодая мама, которая пришла на Крещатих в сопровождении многочисленного семейства.

"Мы – из Кривого Рога заказали целый поезд, целый вагон и приехали", – рассказывает еще одна группа участников Дня благодарения.

"Мы – с Волыни, приехали пять-шесть семей, хотели поблагодарить Бога, что живем в такое время, за то, что живем в достатке и хотели поблагодарить организаторов за то, что организовывают такие действа", – не скрывали эмоций гости столицы.

Праздник благодарения имеет древние корни, но масштабно отмечать его в Украине начали только в прошлом году.

"Украинцам есть за что благодарить, – говорит секретарь СНБО Александр Турчинов. – Пятый год подряд против нас ведет агрессивную войну одна из самых мощных и жестоких стран мира. Но благодаря защите Божьей мы выстояли, выстоим и победим. Мы благодарим за урожай, за прекрасную погоду, которую Господь нам дарует, за все что мы собрали и что бы соберем, ну, и за наших детей".

Праздновали с самого утра и до вечера. Шоу-программа поражала, зрителей порадовали выступлениями скейтбордисты из США, можно было принимать участие в розыгрыше подарков и спортивных соревнованиях или сделать интересные фотосессии. В этом году праздник собрал почти 300 тысяч человек, среди них – много молодежи и детей, были даже голливудские звезды.

"Я люблю Украину и ее людей, и в этом году приехал уже во второй раз сюда. Я считаю, что главное в жизни – быть благодарным, и верю, что Украина умеет благодарить. Она готова к изменениям и лучшей жизни. Исторически имеет все предпосылки и движется в правильном направлении", – заявил приглашенный в нашу страну актер Стивен Болдуин.

В следующем году организаторы обещают на День благодарения еще больше звезд и сюрпризов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что празднование Всеукраинского дня благодарения в столице растянулось на три дня, поэтому с 21-го по 24 сентября в Киеве перекрывали часть улиц в центре города.