Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Фото: flickr.com.

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc8/0f3/5c8fc80f316c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc8/0f3/5c8fc80f316c3.jpg 2019-03-19T07:51:00+02:00 Украина В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Штраф за непристегнутый ремень безопасности хотят поднять в 10 раз. Также украинцев могут начать штрафовать за отсутствие автокресел для детей. Об этом говорится в законопроектах, которые на днях зарегистрировали в Верховной Раде. Пока что проекты рассматривают в коммитетах.

Как могут поменяться нормы для участников дорожного движения, разбирался сайт "Сегодня".

Вторая попытка

Не пристегнул ремень – штраф 51 грн. Такая сумма никого не пугает, поэтому большинство украинцев не пристегивается в авто. Только 23% водителей пользуются ремнями безопасности, говорится в исследовании компании "За безопасные дороги". Притом, что каждый день на дорогах гибнет девять украинцев, и это самый большой показатель смертности в Европе.

Для сравнения, во Франции штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 135 евро, в соседней Словении – 120 евро, а в Чехии – 77 евро. И такие цифры дают результат. Во Франции 99% водителей пристегивают ремень безопасности, в Чехии – 97%, в Словении – 93%.

Фото: pexels.com



"Размер штрафа слишком снисходительный и несоизмеримо низкий по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил. Такой незначительный штраф создает у водителей и пассажиров представление, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным, хотя следствием являются многочисленные человеческие жертвы", – говорится в пояснительной к проекту.

Прошлой осенью депутаты пытались повысить штраф до 850 грн. Парламент поддержал проект в первом чтении, а когда наступило время второго – в сессионном зале не хватило голосов. А на днях в Раде появился проект № 10131, правда, с меньшим штрафом – 510 грн. Такой же штраф будет и за передвижение на мотоцикле, мопеде или другом двухколёсном транспорте без шлема.

"Международный опыт свидетельствует, что одним из самых эффективных способов заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и шлемами является усиление ответственности за эти нарушения. В странах с высоким уровнем безопасности движения штраф составляет значительную часть от дохода, и поэтому большинство водителей и пассажиров пользуются ремнями безопасности и шлемами", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Будут штрафовать за детей

Для детей в авто должно быть установлено детское кресло. По правилам дорожного движения, в транспорте нельзя перевозить детей ростом до 145 см, если там нет возможности пристегнуть ребенка.

Но в Украине до сих пор за нарушение правил перевозки детей нет никакой ответственности. Это приводит к игнорированию правил перевозки детей, а особенно, использования автокресел, хотя последствием может стать гибель ребенка.

Обычные автомобильные сиденья и ремни безопасности не гарантируют защиты пассажира, рост которого меньше 135 сантиметров. При фронтальном ударе ребенок легко выскальзывает из-под ремня, изготовленного под габариты взрослого пассажира. Самый действенный способ обезопасить ребенка – правильно установленные детские автомобильные кресла. Автокресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, старших детей - на 54-80%, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.



Фото: flickr.com

Компания Ipsos в 2016-м году провела исследование и обнаружила, что только 12% украинских родителей, у которых есть дети до шести лет, установили автокресла. А для старших детей автокресла почти никогда не используют. Хотя, например, в Германии уровень пользования детскими креслами составляет 99%, в Чехии – 96%, в Эстонии – 96%, в Польше – 93%.

Поэтому депутаты также зарегистрировали законопроект № 10130. Он устанавливает наказание за перевозку детей без автокресел.

"Принимая во внимание значительную общественную опасность, предлагается установить штраф за нарушение правил перевозки детей на уровне 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (н.м.д.г.), то есть в размере 510 гривен, а за повторное правонарушение – 50 н.м.д.г. – 850 гривен", – говорится в пояснительной к проекту.

Однако, штраф надо повышать не только за непристегнутый ремень и отсутствие автокресла для детей. Например, сегодня штраф за вождение авто, которое имеет неисправные тормоза или рулевое управление, тягово-сцепное устройство, фары, составляет 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, или 340 гривен. Хотя исправность авто не менее важна, чем ремень безопасности.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине водители чаще используют ремни безопасности, а где – реже.

Также недавно журналисты сайта "Сегодня" поинтересовались, как столичные водители относятся к мерам по ужесточению штрафов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.