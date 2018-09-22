Штрафы за мемы: какие изменения в авторском праве грозят Украине

Недавно Европейский парламент проголосовал за нововведения в сфере авторского права. Так как Украина сейчас стремится быть в одном правовом поле с ЕС, имеет определенные обязательства по условиям Соглашения об ассоциации, и, к тому же, не может похвастаться адекватной законодательной базой в сфере авторского права, очень скоро изменения могут добраться и до нашей страны. Сайт "Сегодня" рассказывает, что предлагает европейское законодательство, какие изменения могут прийти в Украину и как у нас в стране защищают интеллектуальную собственность.

Что изменилось в ЕС

В начале сентября Европейский парламент утвердил проект директивы об изменениях в сфере защиты авторского права. Директива пока что не вступила в силу, ведь нужно, чтобы эти изменения поддержал Европейский Совет и Еврокомиссия, а уже после этого пройдет окончательное голосование в Европарламенте.

"После этого государства-члены ЕС будут внедрять нововведения Директивы. Однако, Директива не имеет прямого действия и должна быть реализована в рамках национального законодательства через внесение изменений в национальные законы отдельных стран" – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Алина Подоляк, адвокат "Eterna Law".

Несмотря на то, что директива пока далека от внедрения, к ней уже появилась масса вопросов, особенно по двум статьям – 11 и 13. Так, 11 статья предполагает, что онлайн-платформы будут платить деньги новостным организациям за то, что будут использовать ссылки на их материалы.

"Статья 11 предусматривает, чтобы сайты – агрегаторы новостей, такие как, например, Google News, платили издателям за использование фрагментов своих статей на своих платформах. Публикации в прессе "могут получить справедливое и пропорциональное вознаграждение за цифровое использование своих публикаций в прессе поставщиками услуг информационного общества", – говорится в Директиве. Никто не знает, как это будет работать. Какая часть статьи должна быть предоставлена до того, как платформа должна заплатить издателю? Но очевиден источник монетизации новостей", – отмечает Подоляк.

Управляющий партнер МЮК "KODEX" Евгений Ковтуненко говорит, что такие изменения полностью противоречат работе современных онлайн-сервисов, в том числе новостных.

А в 13 статье речь идет об ужесточении правил модерации контента. От крупных платформ будут требовать самостоятельного контроля контента, который загружается пользователям, на предмет нарушения авторского права.

"Существуют опасения, что статья 13 противоречит Директиве ЕС об электронной торговле, которая использует другой подход к ответственности ISSP (Information Systems Security Partners) за услуги хостинга, которые хранят информацию, предоставляемую пользователями. В соответствии со статьей 13 платформы для обмена информацией, такие, как например YouTube, фактически становятся ответственными за нарушения авторских прав, совершенные их пользователями. Эта обязанность относится как целостным произведениям, так и к их фрагментам, в которых отображается только небольшая часть текста издателя новостей", – поясняет специфику Сергей Бригинец, юрист практики интеллектуальной собственности в ЮФ "Evris".

Т.е. фактически, крупные технические компании и сервисы, например, такие, как Pinterest, Twitter, YouTube и т.д. могут стать виновными в том, что их пользователи нарушают авторские права. Сейчас, согласно действующему законодательству, такие платформы не несут ответственность за нарушение авторских прав, хоть и могут удалить такой контент после просьбы правообладателя.

Естественно, у таких громки правок появились как сторонники, так и противники.

"Сторонники верят в восстановление баланса сил между музыкантами, артистами, кинематографистами и издателями новостей с одной стороны и Big Tech (Alphabet Inc., Apple Inc., Facebook и Amazon; или также сокращенно – GAFA (большая четверка технических компаний, – ред.) – с другой. Противники поправок, а это в основном веб-сайты и интернет-представительства, утверждают, что закон ознаменует конец культуры "мема" и контента, созданного пользователями", – делится мнением Сергей Бригинец.

Но юрист также добавляет, что публикация информации на некоммерческой онлайн-энциклопедии, например, Википедии или программных платформах с открытым исходным кодом, таких как GitHub, автоматически будет исключена из требования соблюдения правил авторского права

Когда это может появиться в Украине

Вполне логично, что такое решение Европарламента скажется и на самой Украине. По условиям Соглашения об Ассоциации нововведения могут быть продублированы и в отечественном законодательстве. Но ожидать скорых изменений не стоит. Дело в том, что директива еще может сильно изменится и в самом ЕС, а в Украину она и вовсе может дойти не в полной мере.

Стоит помнить, что, в первую очередь, такие изменения в Евросоюзе коснутся тех украинских сайтов, которые ориентированы на заграницу, как это было, скажем с GDPR, о котором мы писали раньше.

"Прежде всего, если украинская организация ведет дела в Европе, то она, вероятно, подпадает под действие GDPR, а, следовательно, должна обрабатывать данные граждан ЕС согласно нормам Регламента GDPR. По тому же пути может пойти и внедрение Директивы об авторском праве. А именно, украинские сайты, доступные в ЕС и ориентированные на европейский рынок, должны будут соблюдать правила Директивы об авторском праве. Иначе есть риск превратиться в бизнес-изгоев, с которыми не интересно работать ни инвесторам, ни правообладателям, ни аудитории, предпочитающей качественный платный контент", – говорит Подоляк.

Сейчас правовые поля Украины и ЕС начинают пересекаться, поэтому нашей стране придется прислушиваться к изменениям, которые там происходят, тем более, что адекватной защиты авторского права у нас до сих пор нет.

Поэтому положения директив и регламентов ЕС нужно постепенно добавлять в украинское законодательство. Ведь сейчас есть план по исполнению Соглашения об ассоциации, в котором насчитывается больше 2 тыс. различных заданий. 130 из этих заданий приходятся на вопросы об охране и защите прав интеллектуальной собственности.

"Сейчас разрабатывается новая редакция закона Украины про Авторское право, которое соответствовало бы Соглашению об Ассоциации с Европейским союзом и логично предположить, что есть вероятность заимствования данных статей в украинском законодательстве, но стоит понимать, что никаких прямых указаний от Европейского союза по поводу этих статей нет. С другой стороны, Европарламент давно старается выходить за пределы Европы – законы становятся трансграничными, влияют на все страны, но, как видим с момента принятия Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом на практике ни в один закон не были внесены изменения", – отмечает Евгений Ковтуненко.

Управляющий партнер МЮК "KODEX" добавляет, что сейчас создается впечатление, будто бы на данном этапе директива ЕС может быть использована, как попытка налогообложения для новостных платформ и инструмент цензуры в Интернете.

Что в Украине с "авторским" законодательством

Украинское законодательство в сфере защиты авторских прав оставляет желать лучшего. Так, один из последних законов, который был принят – это Закон "Об эффективном управлении имущественными правами". В Раде за него проголосовали 22 июля 2018 г. Эксперты отмечают, что он частично решает проблему коллективного управления авторскими правами, в том числе, в части выплаты вознаграждения.

Тем не менее, стоит отметить, что Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

"В Украине до сих пор нет эффективного способа защиты прав интеллектуальной собственности (в т.ч. авторских) в сети Интернет. Украина занимает топовые позиции в рейтинге самых пиратских стран мира. Судебный способ защиты нарушенных авторских прав не всегда является самым эффективным ввиду длительного рассмотрения дела в суде. К тому же, доказать ущерб, причинённый нарушением авторского права в сети Интернет, очень сложно. А суммы компенсации порой несоизмеримы с последствиями нарушения. Ожидается, что с изменениями в законодательстве в части защиты авторского права, а также с началом функционирования Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности ситуация в сфере защиты авторского права станет существенно лучше", – отмечает Алина Подоляк, адвокат "Eterna Law"

Сейчас законопроект активно обсуждает на парламентском и экспертном уровнях, но к единому решению авторы так и не пришли. Безусловно, Украина будет брать во внимание те изменения, которые вскоре могут появиться в ЕС, но это не значит, что наше законодательство полностью повторит европейскую директиву.