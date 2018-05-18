Силовые структуры в Украине действуют эффективно только когда защищают власть

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер "Громадской силы" Загид Краснов, комментируя ситуацию с избиением народного депутата Мустафы Найема и резонанс, который вызвал этот инцидент в медийном пространстве.

"Безусловно, виновные должны быть наказаны, и мы видим, что наша правоохранительная система всерьез взялась за это дело. Но в данной ситуации меня удивляет другой факт – оказывается, наша полиции умеет классно работать. Ударили депутата, представителя власти, – в течение двух часов мы знаем, кто ударил. Еще через полчаса мы уже знаем, кто куда улетел. Спустя сутки уже запущен процесс экстрадиции. Сюда же можно привести пример и с Надеждой Савченко, которая только подумал взорвать Верховную Раду, а ее уже арестовали, – сказал Загид Краснов. – То есть силовые структуры Украины реально умеют работать. Но получается, что эффективная работа у них только тогда, когда дело касается защиты власть имущих. Но у нас ежедневно в стране насилуют, грабят, совершаются разбои. Каждые сутки в Украине открываются около 4 тысяч уголовных дел. Сколько из этих преступлений раскрыто? Почему так же эффективно полиция не работает, когда избивают у нас военнослужащих, журналистов, врачей, слесарей и т.д. Почему такой двойной подход? Думаю, именно об этом нужно серьезно задуматься".