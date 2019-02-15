Силы спецопераций готовы к кризисным ситуациям – Муженко

Генеральный штаб проанализировал действия специальных подразделений Российской Федерации

Фото: Минобороны Украины

Силы спецопераций готовы к кризисным ситуациям – Муженко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a0/18c/5c66a018c3b97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a0/18c/5c66a018c3b97.jpg 2019-02-15T13:20:00+02:00 Украина Генеральный штаб проанализировал действия специальных подразделений Российской Федерации

Силы специальных операций ВСУ готовы действовать по разным сценариям кризисных ситуаций. Об этом заявил глава Генштаба Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача – не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннем обеспечении отечественных Сил специальных операций", – отметил Виктор Муженко.

Ранее Виктор Муженко сообщил, что во время действия военного положения группировки Вооруженных сил Украины на потенциально опасных направлениях усилились.

"В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности, и мы способны сегодня создавать соответствующие межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", – заявил он.

Напомним, в сети появились уникальные фото, как готовят украинских спецназовцев.

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