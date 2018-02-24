Синоптики пообещали украинцам сильное похолодание

Уже ночью в Украину придет 20-градусный мороз

В Украине сегодня, 24 февраля, ожидается небольшой снег и мороз, а на дорогах будет гололедица, сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"В Украине небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 10-15, на севере Левобережья 16-21, днем 6-11 мороза; в большинстве центральных областей ночью 5-10, днем 3-8 мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7 мороза, днем около 0.

24 февраля в Киеве ожидается небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 11-13, днем 8-10 мороза.

Во Львове также ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололед. Температура ночью 12-14, днем 7-9 мороза.

В Одессе небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 2-4 мороза, днем около 0.

24 февраля в Днепре небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 6-8, днем 4-6 мороза.

В Харькове в субботу также небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 14-16, днем 7-9 мороза.

В Карпатах также ожидается небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 11-16, днем 9-14 мороза.

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