Немного подмочит: синоптики рассказали о погоде на 21 мая

Сегодня, 10:24

На большей части Украины будет сухо и солнечно, а дожди пройдут на Закарпатье и в восточных областях

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В понедельник, 21 мая, на большей части территории Украины будет сухая и солнечная погода, а температура воздуха поднимется до +24 градусов. А на Закарпатье и в восточных областях страны ожидается дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

На западе, кроме Закарпатской области, будет без осадков, температура от 17 до 23 градусов. В Донецкой, Луганской, Сумской, и Харьковской областях пройдут дожди, дневная температура – от 15 до 24 градусов.

В центральных областях страны буде солнечно и без осадков, дневная температура от 18 до 22 градусов, на севере небольшие осадки прогнозируют только в Черниговской области, температура от 18 до 21.

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На юге будет без осадков, температура днем от 20 до 24. В Киеве будет сухая и солнечная погода, температура от 17 до 19 градусов.

Напомним, ранее начальник отдела агpомeтeоpологии Гидpомeдцeнтpа Укpаины Татьяна Адамeнко заявила, что аномально жаркая весна свидетельствует о необратимых изменениях климата и в ближайшие десятилетия Укpаина может превратиться в степь.

Также мы писали о рекомендациях специалистов по избавлению от метеочувствительности, которая становится причиной регулярной боли в суставах и ногах, жесткой мигрени и других проблем со здоровьем. 
погода, прогноз погоды, дожди, гидрометцентр

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"Сегодня"

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