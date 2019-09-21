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Система питания солдат по каталогу оправдала себя – министр обороны

21 сентября, 17:01

Загороднюк провел опрос рядовых солдат и военных поваров

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Новая система питания бойцов Вооруженных сил Украины – по каталогу – оправдала себя. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает Радио Свобода.

По словам главы оборонного ведомства, во время недавней командировки он провел опрос рядовых военнослужащих, военных поваров, и они ему рассказали, что система питания "по каталогу" лучше предыдущей.

Загороднюк также отметил, что будет добиваться отмены запрета суда относительно перехода воинских частей на новую систему питания.

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"Мы будем с этим работать, будем обжаловать, так как считаем, что это неправильное решение. И считаем эту модель абсолютно правильной", – сказал он.

Как известно, переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году и предусматривает увеличение набора продуктов с 30 до почти 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих.

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В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе. По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих Вооруженных сил перешли на новую систему питания по каталогу. Перевод 100% личного состава ВСУ на эту систему планировался до конца 2019 года.

13 августа Окружной админсуд Киева начал рассмотрение иска об отмене системы питания военных по новым стандартам.

Суд также заблокировал перевод воинских частей Минобороны на питание по каталогу в порядке обеспечения иска предпринимательницы Аллы Богдан, оспаривающей эту систему питания, которая, по ее мнению, была внедрена с нарушением процедуры.

Напомним, ранее прежний министр обороны Степан Полторак наказал двоих офицеров Одесского гарнизона за плохое питание бойцов – они были уволены со службы из-за неудовлетворительной организации питания личного состава.

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