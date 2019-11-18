Скандальное ДТП под Черниговом: всплыли новые факты

Велосипедист отрицает, что на момент аварии был пьян

Фото: "Укравтодор" / Facebook

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В деле о нашумевшем скандальном ДТП в Сновске Черниговской области появились новые подробности. Напомним, накануне выходных местный активист Алексей Малютин заявил, что по его данным, начальник местной полиции сбил велосипедиста.

"Пострадавший получил несколько переломов, но водитель не отвез его в больницу, а привез к его родственникам, после чего скрылся", – рассказал нам Малютин.

Как рассказали сайту "Сегодня" наши источники в Нацполиции, фигурант этого громкого дела, начальник полиции города Сновск признал, что сбил велосипедиста.

"Он признал свою вину. В то же время есть информация, что в нетрезвом состоянии был велосипедист", – утверждают в полиции.

В местной больнице мы разыскали пострадавшего.

На обвинения в том, что он управлял велосипедом и был пьян, Александр отвечает так: "Это неправда. А тех, кто был в автомобиле – их вообще не освидетельствовали".

К этому Александр добавил, что из-за полученных двух переломов ноги и ребер лежит в больнице, предстоит дорогостоящее лечение.

Дело расследуется Госбюро расследований, контролирует – областная прокуратура.

"Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас территориальным управлением ГБР проводятся первоочередные следственные действия. Допрашиваются свидетели, назначена экспертиза, которая определит степень нанесенных телесных повреждений", – сообщила нам спикер прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько.

Напомним, ранее в полиции назначили служебную проверку, чтобы выяснить причастность либо непричастность начальника полиции Сновска к ДТП с велосипедистом.

Ранее сообщалось, что полицейские зарегистрировали за сутки рекордное число аварий. Подробности – в сюжете.

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