Скандальный тендер "Укрпочты": подождем решения суда

"Недавно я поделился опасениями по поводу ситуации, в которой окажется "Укрпочта", если государственный Укргазбанк добьется в суде ликвидации компании "УкрКарт". Или если докажет отсутствие необходимых лицензий. Напомню, последняя выиграла тендер "Укрпочты" ценой в 215 млн грн и должна теперь делать для них процессинг. Сам тендер был весьма скандальным, о чем прямо заявляли и в Нацбанке, и в Минфине. "Укрпочта" же парировала, что все прошло согласно букве закона. Ну, иск уже в суде, так что гадать на результат может только опытный юрист и то не факт, что угадает. Я ни за кого в этом матче не болею, кроме госбюджета", – об этом в своем блоге написал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

"Так вот, абсолютно нейтральный пост, оказывается, вызвал нешуточную дискуссию среди уважаемых финансистов, в пылу которой главный почтовик страны Игорь Смелянский даже назвал меня "горе-экспертом". Что ж, все в этой жизни – дело вкуса, и каждый имеет право на оценочное мнение. Пусть будет горе-эксперт. Не жалко. Тем паче, до решения суда я бы вообще повременил с прогнозами и оценками. Потому что в суде уж точно не горе-юристы сойдутся. А вот, кстати, как выглядит офис по юридическому адресу компании "Укркарт", можно посмотреть выше в фотогалереи. Правда неплохо для высокотехнологического подрядчика госкомпании на 215 млн грн? Я не буду давать никаких оценок, подождем решение суда", – написал политолог.

"P.S. И, кстати, о юриспруденции. Цивільний кодекс: Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи: 1. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку", – подытожил Сазонов.