Скидки "Від Морозків" ждут в роботизированных аптеках до 30 января

Если вы не успели за покупками из-за предновогодней суеты, можете приобрести товары для поддержания здоровья в первые рабочие будни

В продуктовые магазины мы заходим практически каждый день, а аптеки стараемся обходить стороной. Всему причиной стереотипы. Кажется, что в аптеку заходят люди, которые болеют. Так было раньше, но сейчас там покупают разные группы товаров, включая контрацептивы, детское питание и средства гигиены. До 30 января 2020 года на эти товары действуют скидки до 25% в рамках акции "Від Морозків"*. Кроме того, снижены цены на противовирусные средства, которые помогают снимать симптомы простуды. Чтобы сэкономить до 25% на покупках, нужно зайти в роботизированную аптеку "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@", выбрать продукцию из акционного перечня и сделать покупку.

Подарочные скидки "Від Морозків" продолжаются два месяца – с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Если вы не успели за покупками из-за предновогодней суеты, можете приобрести товары для поддержания здоровья в первые рабочие будни.

Инновации вошли в нашу повседневную жизнь. Новые технологии встречают нас дома, на работе и в аптеке. В роботизированных аптеках работает помощник PharmBot. Покупатель заказывает товар, а робот находит его на полке и отдает провизору. Обслуживание на кассе становится быстрым, потому что на поиск необходимой упаковки помощник тратит 7 секунд. Можете не откладывать покупки на выходные, а успеть в аптеку в обеденный перерыв, потому что там нет долгой очереди.

Покупатели роботизированных аптек уже месяц экономят, делая привычные покупки. Акция со скидками "Від Морозків" стартовала еще 1 декабря. У всех желающих будет возможность сэкономить на аптечных покупках до конца месяца. Поспешите пополнить домашнюю, офисную и дорожную аптечку выгоднее!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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