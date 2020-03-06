Сколько будут стоить цветы на 8 Марта: названы цифры

Уже в это воскресенье в стране отмечается Международный женский день. Поэтому вопрос о том, что же подарить своим женам, подругам, коллегам и знакомым, сейчас актуален как никогда. Традиционно, в этот праздник для подарков выбирают различные цветы. Так, по данным OLX, среди ТОП-10 объявлений по количеству откликов, больше половины — о продаже цветов: тюльпанов и мимоз.

"Первые предлагают купить оптом в среднем по 11 грн (кстати, тюльпаны самые популярные цветы к 8 Марта, судя по количеству объявлений), а экзотические мимозы стоят дороже — по 200 грн", ­— отмечают на портале.

На прилавках же столичных магазинов тюльпаны уже стоят по 25 грн за штуку, розы в среднем стоят по 35-40 грн, а вот ирисы можно купить всего за 20 грн за штуку.

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По данным сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в преддверии праздника спрос на курьерские услуги увеличивается вдвое. В топе — доставка весенних цветов — ирисы, гиацинты, тюльпаны, а также сладости. Доставка с правого на левый берег или наоборот будет стоить от 150 грн. Распространенный лайфхак — попросить курьера купить цветы, открытки и шарики самостоятельно, правда, тут уж придется полагаться на вкус самого курьера.

Также в этот день украинцы часто покупают технику, авторские украшения, кигуруми и даже товары для дома. Согласно данным аналитиков, на цветы тратят около 600 грн, на пижамы и кигуруми — 570 грн, а на картины по номерам — 230 грн, на посуду ручной работы тратят 350 грн, а на авторский текстиль — около 700 грн. При этом, по оценкам Prom.ua, средний бюджет на подарок — 435 грн. Цены, по сравнению с прошлым годом, практически не изменились.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Тюльпаны, фотосессии и украшения: что дарят на 8 Марта".

Видео: Сегодня

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